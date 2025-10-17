به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان عصر جمعه در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیش از دیدار تیمش برابر خیبر خرم‌آباد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر احتمال بروز اتفاقات غیرمنتظره در بازی فردا و نقش نتیجه در تثبیت جایگاه نیمکت پرسپولیس گفت: به نظر من هر تیمی برای خودش برنامه دارد و همه تیم‌ها و مربیان قابل احترام هستند. همان‌طور که قبلاً هم گفتم، ما در جلسات آنالیز فقط روی تیم خودمان کار می‌کنیم و به هیچ وجه در تاکتیک تیم‌های حریف دخالت نمی‌کنیم. تمرکز ما بر این است که بتوانیم بهترین عملکرد فنی و تاکتیکی را از بازیکنان بگیریم تا نتیجه دلخواهمان را کسب کنیم.

احترام به همه تیم‌ها بدون توجه به جایگاه جدول

سرمربی پرسپولیس با اشاره به اینکه موقعیت تیم‌ها در جدول تأثیری در رویکرد او ندارد، ادامه داد: برای ما هیچ تیمی با توجه به جایگاهش در جدول، نتایج فصل قبل یا وضعیت فعلی‌اش متفاوت نیست. همه حریفان برای ما ارزشمند و محترم هستند. مهم‌ترین اصل برای ما این است که روی عملکرد خودمان تمرکز کنیم و بهبود کیفیت بازی را در اولویت قرار دهیم.

هاشمیان درباره اهمیت نتیجه‌گیری و تأثیر آن بر نیمکت پرسپولیس گفت: طبیعتاً در فوتبال، در همه جای دنیا نتیجه اهمیت دارد. من هم مثل هر مربی دیگری تلاش می‌کنم بهترین نتایج را برای تیمم بگیرم.

لیگ سخت و کم‌گل؛ امید به بهبود در ادامه فصل

سرمربی پرسپولیس در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به روند کلی لیگ برتر گفت: به نظر من امسال فصل سختی برای همه تیم‌هاست. اگر جدول لیگ‌های مختلف دنیا را نگاه کنید، از نظر تعداد گل‌های زده و امتیازات کسب‌شده، تفاوت‌هایی وجود دارد. در لیگ ایران هم شرایط همین‌طور است و هنوز از نظر آمار گل و امتیاز، در سطح مطلوبی نیستیم. امیدوارم هر چه جلوتر می‌رویم، بازی‌ها زیباتر، پرگل‌تر و جذاب‌تر شوند و تیم‌ها به جایگاه واقعی‌شان برسند.

مصدومیت‌ها محدود به تمرینات تیمی نیست

هاشمیان در پاسخ به پرسشی درباره دلیل مصدومیت‌های زیاد بازیکنان پرسپولیس گفت: دلایل مختلفی برای مصدومیت‌ها وجود دارد. برخی بازیکنان در تیم ملی امید یا تیم ملی بزرگسالان مصدوم شدند و این آسیب‌ها ربطی به تمرینات ما ندارد. بعضی بازیکنان از سال گذشته مصدومیت‌های مزمن داشتند و مرتب آسیب می‌دیدند. حتی چند مورد هم در تمرینات تیم ملی یا تمرینات تیم ما رخ داده است.

سرمربی پرسپولیس افزود: در برخی مقاطع، مصدومیت‌ها به صورت همزمان رخ می‌دهند و به نظر می‌رسد تعداد زیادی از بازیکنان دچار مشکل شده‌اند. ما هر روز شدت تمرین‌ها را کنترل می‌کنیم تا از آسیب‌های جدید جلوگیری شود.

روند ریکاوری و وضعیت امیدوارکننده بازیکنان

هاشمیان درباره روند بهبود تیمش گفت: اکنون که بازیکنان به تمرینات بازگشته‌اند، امکان ریکاوری بسیار بهتر شده است. کادر فیزیوتراپی و پزشکی تیم بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند و خوشبختانه اولین روز تمرین همه بازیکنان برگزار شد. برخی بازیکنان در هفته‌های آینده به آمادگی کامل خواهند رسید و برخی دیگر هم در صورت نیاز فردا می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. روند بهبودی و هماهنگی تیم ما بسیار مثبت و امیدوارکننده است.

او تأکید کرد: نمی‌توان گفت که دلیل مصدومیت‌ها یک مورد خاص است؛ عوامل متعددی در این موضوع نقش دارند و باید همه آن‌ها را در نظر گرفت.

استفاده از بازیکنان پرسپولیس با توجه به ریسک مصدومیت مدیریت می‌شود

هاشمیان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا محمد عمری، سرژ اوریه و اورونوف توانایی بازی کامل ۹۰ دقیقه را برای دیدار فردا دارند؟» هم گفت: ما هر بازی که در شهر دیگری داریم یا در خانه خودمان، یک جلسه با کادر فنی و بدنسازی برگزار می‌کنیم تا شرایط بازیکنان بررسی شود. فردا هم این جلسه دوباره انجام می‌شود. به این خاطر از بازیکنان طوری استفاده می‌کنیم که هم از نهایت توانایی آن‌ها بهره ببریم و هم ریسک آسیب دیدگی به حداقل برسد.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: طبیعی است که بازیکنی که مصدوم بوده، زمان نیاز دارد تا دوباره به تمرینات کامل برگردد و به تدریج وارد ترکیب شود. ما اعتقاد داریم بازیکنانی که فردا در ترکیب تیم هستند یا به بازی اضافه می‌شوند، بازیکنان بسیار خوبی هستند و می‌توانند به تیم کمک کنند.

هاشمیان در پایان گفت: فردا ما یک تیم یکپارچه و آماده خواهیم داشت که می‌خواهد نشان دهد پرسپولیس قصد دارد سریعاً به جایگاه واقعی خود در جدول بازگردد.