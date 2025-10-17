  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

نشست خبری سید مهدی رحمتی پیش از دیدار با پرسپولیس

خرم‌آباد- ویدئویی از نشست خبری سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر پیش از دیدار با پرسپولیس را مشاهده می‌کنید.

