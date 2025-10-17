https://mehrnews.com/x39kqd ۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵ کد خبر 6625300 استانها لرستان استانها لرستان ۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵ نشست خبری سید مهدی رحمتی پیش از دیدار با پرسپولیس خرمآباد- ویدئویی از نشست خبری سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر پیش از دیدار با پرسپولیس را مشاهده میکنید. دریافت 98 MB کد خبر 6625300 کپی شد مطالب مرتبط رحمتی: مقابل پرسپولیس محکوم به پیروزی هستیم هاشمیان: تمرکز ما روی عملکرد خودمان است/امیدوارم لیگ جذابتر شود هاشمیان:ازمذاکره با سرمربی خارجی اطلاع ندارم/اولتیماتومی داده نشده است برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد سیدمهدی رحمتی لیگ برتر فوتبال ایران کنفرانس خبری
