رحمتی: مقابل پرسپولیس محکوم به پیروزی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی عصرجمعه در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس، در ابتدای صحبت‌های خود گفت: خیلی خوشحالم که بعد از یک وقفه کوتاه به دلیل فیفادی دوباره در خدمت شما هستم و شما را از نزدیک می‌بینم. این تعطیلات فرصتی بود تا بتوانیم برخی نواقص را برطرف کنیم و حالا آماده بازگشت به رقابت‌ها هستیم.

بازی سخت مقابل پرسپولیس؛ دیداری جذاب و چالشی

سرمربی خیبر خرم‌آباد درباره دیدار فردا اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید، با تیم پرسپولیس بازی داریم؛ تیمی که یکی از بهترین تیم‌های فوتبال ایران است و از بازیکنان بسیار باکیفیت و کادر فنی توانمندی بهره می‌برد. خوشحالم که فردا دوباره آقای وحید هاشمیان را از نزدیک می‌بینم؛ کسی که سال‌ها پیش در تیم پاس تهران هم‌تیمی بودیم و خاطرات خوبی از آن دوران داریم. قطعاً بازی سخت و حساسی پیش‌رو داریم، اما انگیزه بالایی برای رقابت خواهیم داشت.

روند رو به رشد خیبر و نیاز به کسب امتیاز

رحمتی با اشاره به عملکرد تیمش در بازی‌های گذشته گفت: قبل از تعطیلات، به اعتقاد من و کادر فنی، روند کیفی تیم بسیار خوب و رو به رشد بود، اما متأسفانه نتایج دلخواه را نگرفتیم. حالا در دیدار فردا محکوم به پیروزی هستیم و باید تمام تلاش خود را برای کسب سه امتیاز خانگی انجام دهیم. این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد و امیدوارم بتوانیم با تمرکز بالا، از فرصت‌هایمان استفاده کنیم.

هدف، خوشحالی هواداران خیبر

رحمتی با ابراز رضایت از آمادگی شاگردانش گفت: خوشبختانه شرایط بازیکنان تیم بسیار خوب است و در تمرینات اخیر با انگیزه و جدیت کار کردند. من، اعضای کادر فنی و بازیکنان تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا فردا با ارائه یک بازی خوب، هواداران خیبر را خوشحال کنیم.

انگیزه مضاعف بازیکنان در بازی‌های بزرگ

رحمتی درباره شرایط روحی و ذهنی بازیکنان تیمش پیش از دیدار با پرسپولیس گفت: همان‌طور که می‌دانید، معمولاً بازی‌هایی که بین تیم‌های بزرگ مثل پرسپولیس و استقلال برگزار می‌شود و پخش زنده هم دارد، همیشه برای بازیکنان انگیزه خاصی ایجاد می‌کند. این موضوع از گذشته هم وجود داشته و باعث می‌شود بازیکنان با تمرکز و انرژی بیشتری تمرین کنند.

او افزود: در این مدت، بازیکنان ما با رعایت کامل استراحت، تغذیه مناسب و ریکاوری به‌موقع، خود را برای این مسابقه آماده کرده‌اند. تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و خوشبختانه همه در شرایط مطلوبی قرار دارند.

آنالیز دقیق پرسپولیس و آمادگی ذهنی خیبر

سرمربی خیبر خرم‌آباد درباره شناخت از حریف گفت: پرسپولیس را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم و می‌دانیم با چه تیمی روبه‌رو هستیم. همه بازیکنان از لحاظ روحی، روانی و ذهنی آماده هستند تا بتوانند برنامه‌های فنی کادر را در زمین اجرا کنند. تلاش کرده‌ایم با شناخت دقیق از نقاط قوت و ضعف حریف، بهترین عملکرد را داشته باشیم.

وضعیت مصدومان تیم؛ امید به حضور فارسی

رحمتی در ادامه درباره وضعیت مصدومان تیمش توضیح داد: خوشبختانه بازیکن محروم نداریم و تقریباً همه آماده بازی هستند. فقط آقای فارسی دو سه روز پیش در تمرین دچار یک ضرب‌خوردگی جزئی شد. کادر پزشکی تیم در تلاش است تا شرایطش را برای بازی فردا ارزیابی کند. امیدواریم که بتوانیم از او در ترکیب استفاده کنیم.

استفاده بهینه از تعطیلات فیفادی

رحمتی در ادامه نشست خبری گفت: به نظر من هرچقدر زمان بیشتری برای تمرین و کار گروهی داشته باشیم، برای ما مفید و مثمرثمر است. همان‌طور که می‌دانید، ما نزدیک به ۱۵ تا ۱۶ تغییر در ترکیب تیم داشتیم و این نیاز به زمان برای ایجاد هماهنگی دارد. بنابراین، تعطیلات فیفادی برای ما فرصتی بود تا نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنیم.

او افزود: در این مدت تلاش کردیم با تمرکز بر هماهنگی بین خطوط و اجرای برنامه‌های تاکتیکی، انسجام تیمی را بالا ببریم. از نظر فنی، پیشرفت خوبی داشتیم و بازیکنان به درک بهتری از سیستم مورد نظر کادر فنی رسیده‌اند.

خیبر در مسیر ساخت یک تیم رقابتی

سرمربی خیبر با اشاره به مسیر روبه‌رشد تیمش اظهار داشت: همان‌طور که پیش از شروع فصل هم گفتم، ما در حال ساختن تیمی هستیم که برای همه تیم‌های بزرگ ایران لقمه گلوگیری باشیم؛ یعنی تیمی که هیچ حریفی نتواند به‌راحتی از ما عبور کند. این هدف ماست و با تلاش بازیکنان، مطمئنم به آن نزدیک می‌شویم.

نتایج نزدیک و بازی‌های قابل‌قبول

رحمتی در ادامه با اشاره به بازی‌های گذشته خیبر گفت: در سه بازی اخیرمان مقابل تیم‌های بسیار خوبی قرار گرفتیم و اگرچه امتیازی نگرفتیم، اما از نظر کیفیت بازی و ایجاد موقعیت، عملکردمان رضایت‌بخش بود. متأسفانه از موقعیت‌های گل خود استفاده نکردیم؛ مثلاً در دیدار مقابل ملوان، اگر پنالتی ما گرفته می‌شد و یک بر صفر پیش می‌افتادیم، روند بازی کاملاً تغییر می‌کرد.

وعده نمایش بهترین عملکرد مقابل پرسپولیس

رحمتی در ادامه گفت: مطمئن باشید فردا تمام تلاش ما این است که بهترین عملکرد خود را در زمین به نمایش بگذاریم. فارغ از اینکه نتیجه نهایی چه باشد، باور دارم بازیکنان با تمام وجود بازی خواهند کرد و چیزی کم نمی‌گذارند.

سرمربی خیبر خرم‌آباد با اطمینان از عملکرد شاگردانش گفت: من ایمان دارم که اگر بازیکنان تمام تلاششان را بکنند و بهترین خودشان باشند، قطعاً سربلند از زمین بیرون می‌آیند.

او تأکید کرد: امیدوارم فردا بتوانیم خواسته هواداران و مجموعه باشگاه را برآورده کنیم.

ادامه روند انگیزه و تلاش تیم

رحمتی درباره برنامه تیمش برای بازی فردا گفت: سعی می‌کنیم همان روالی را که در بازی‌های گذشته داشتیم ادامه دهیم. درست است که فردا با تیم پرسپولیس بازی داریم، اما همان انگیزه‌ای که مقابل سایر تیم‌ها داشتیم، برای این بازی هم داریم. هدف ما این است که سه امتیاز خانگی را در خرم‌آباد حفظ کنیم و با تمام توان تلاش کنیم.

سرمربی خیبر در ادامه افزود: در چند بازی گذشته که در خرم‌آباد انجام دادیم، نیازی نبود پیامی به هواداران بدهیم، چون آن‌ها همیشه از تیم حمایت کردند. امیدوارم فردا هم آن‌ها با تهیه بلیط و حضور در ورزشگاه، تیم خود را به مدت ۹۰ دقیقه تشویق کنند. این حمایت برای بازیکنان انگیزه مضاعف ایجاد می‌کند.