سفارت ایران:ادعاهای مدیرکل سرویس امنیتی انگلیس تحریف روابط دوجانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیهای شدیداللحن، ادعاهای ضدایرانی مدیرکل سرویس اطلاعات داخلی انگلیس (امآی ۵) را بیپایه و غیرمسئولانه دانست و به طرف انگلیسی توصیه کرد که به جای تکرار اتهامات بیاساس، رویکردی مسئولانه و سازنده در پیش گیرد.
در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز مراتب اعتراض شدید و رد قاطع خود نسبت به اظهارات اخیر مدیرکل سرویس امنیتی بریتانیا (MI۵) که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ بیان شده است، اتهامات بیاساس و خصمانه مندرج در این اظهارات، از جمله ادعاهای مربوط به دخالت جمهوری اسلامی ایران در به اصطلاح «طرحهای مرگبار» یا «اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی» را قاطعانه رد میکند. این ادعاهای بیپایه و غیرمسئولانه، بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سوءنمایی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دوجانبه است.
این بیانیه میافزاید: همانطور که بارها در اطلاعیههای رسمی سفارت تأکید شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در اقدامات خشونتآمیز، آدمربایی یا آزار و اذیت افراد در بریتانیا یا سایر نقاط را بهطور قاطع رد میکند. این ادعاها بدون ارائه مدارک قابل اعتماد مطرح شده و با تعهد مستمر ایران به حقوق بینالملل، اصل برابری حاکمیتی و ترویج همزیستی مسالمتآمیز و همکاری بینالمللی در تضاد است.
