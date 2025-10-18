برگزاری رزمایش بزرگ «جهادگران فاطمی ۵» در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش ملی «جهادگران فاطمی ۵» با حضور مسئولان ارشد ورزش کشور همزمان با آغاز هفته تربیتبدنی، در استان مازندران آغاز شد.
این رزمایش همزمان در ۳۱ استان کشور و با رمز مقدس «یا زهرا (س)» برگزار میشود و جامعه ورزش و گروههای جهادی بسیج ورزشکاران در عرصههای عمرانی، فرهنگی و ورزشی مشارکت دارند.
رزمایش در دو محور تخصصی اجرا میشود؛ محور نخست، توزیع تجهیزات ورزشی در مناطق محروم با هدف ایجاد شور و نشاط و توسعه ورزش همگانی، و محور دوم، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی، آموزش حرکات اصلاحی، شناسایی استعدادها و هدایت آنها به هیئتهای ورزشی برای پشتوانهسازی تیمهای ملی جمهوری اسلامی ایران است.
در بخش فرهنگی و عمرانی نیز قهرمانان ملی و ورزشکاران با حضور در مناطق کمبرخوردار، ضمن اجرای مسابقات ورزشی، به ترویج امید، انگیزه و روحیه جهادی در میان مردم میپردازند؛ اقدامی که الهامگرفته از سیره حضرت زهرا (س) و در راستای خدمترسانی و محرومیتزدایی انجام میشود.
در جریان این رزمایش، در استان مازندران ۲۰۰ بسته تجهیزات ورزشی به خانههای ورزشی روستایی و مناطق محروم اهدا شد.
رزمایش «جهادگران فاطمی ۵» به مدت یک هفته در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
