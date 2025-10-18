دریافت 66 MB کد خبر 6625546 https://mehrnews.com/x39kwf ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱ کد خبر 6625546 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱ بدون تعارف با خانواده دانشمند هستهای، شهید امیرحسین فقهی برنامه «بدون تعارف» به گفتوگو با خانواده دانشمند هستهای، شهید امیرحسین فقهی پرداخت. کپی شد مطالب مرتبط شهید وحدت؛ امنیت و همدلی در سیستان و بلوچستان مدیون اوست مادر شهید والامقام حسن سویزی درگذشت عمق جنایات دشمن در جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر از دفاع مقدس بود نفسِ تهران با شهیدی دیگر، تازه میشود برچسبها دانشمندان هسته ای انرژی هسته ای شهید جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی حمله تروریستی
