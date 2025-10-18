دریافت 66 MB
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

بدون تعارف با خانواده دانشمند هسته‌ای، شهید امیرحسین فقهی

برنامه «بدون تعارف» به گفت‌وگو با خانواده دانشمند هسته‌ای، شهید امیرحسین فقهی پرداخت.

