به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر سردار شهید محمد هاشمسلطانی، پس از سالها انتظار، توسط گروههای جستجوی مفقودین شناسایی و به آغوش میهن و خانواده بازگردانده شد.
سردار باقرزاده به همراه فرمانده سپاه استان گلستان خبر تفحص و شناسایی شهید سلطانی را به همسر و فرزندان شهید رساندند.
گروههای جستجوی مفقودین، با تلاشی خستگیناپذیر سالهاست که برای بازگرداندن پیکر مطهر شهدا به آغوش میهن و آرامش دل بازماندگان تلاش میکنند. این گروه با همتی والا و پیگیر، گمنامانه اما استوار، ادامهدهنده مسیر شهدا و زندهنگهدارنده یاد و نام این عزیزان هستند.
