  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

نفسِ تهران با شهیدی دیگر، تازه می‌شود

پیکر مطهر سردار شهید محمد هاشم‌سلطانی توسط گروه‌های کمیته جستجوی مفقودین شناسایی شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر سردار شهید محمد هاشم‌سلطانی، پس از سال‌ها انتظار، توسط گروه‌های جستجوی مفقودین شناسایی و به آغوش میهن و خانواده بازگردانده شد.

سردار باقرزاده به همراه فرمانده سپاه استان گلستان خبر تفحص و شناسایی شهید سلطانی را به همسر و فرزندان شهید رساندند.

گروه‌های جستجوی مفقودین، با تلاشی خستگی‌ناپذیر سال‌هاست که برای بازگرداندن پیکر مطهر شهدا به آغوش میهن و آرامش دل بازماندگان تلاش می‌کنند. این گروه با همتی والا و پیگیر، گمنامانه اما استوار، ادامه‌دهنده مسیر شهدا و زنده‌نگهدارنده یاد و نام این عزیزان هستند.

کد خبر 6618195
زینب رازدشت تازکند

