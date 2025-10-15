  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

مادر شهید والامقام حسن سویزی درگذشت

مادر شهید والامقام حسن سویزی درگذشت

«ایران امامی فرشته» مادر شهید والامقام حسن سویزی به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران امامی فرشته، مادر شهید والامقام حسن سویزی بر اثر بیماری و پس از تحمل سال‌ها رنج دوری، دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر مطهر این بانوی مؤمنه فردا پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل خانه شهید به آدرس ، خیابان پیروزی، خیابان نبرد، میدان نبرد، کوچه بیدی برگزار می‌شود.


شهید حسن سویزی در ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۴۷ در تهران متولد شد. این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود. وی تحصیلات خود را تا مقطع دوم متوسطه ادامه داد و به عضویت بسیج درآمد. این شهید گرانقدر سرانجام در ۱۰ اسفند ماه سال ۱۳۶۵ در سن ۱۸ سـالگی و در عملیات سال کربلای ۵ حوادث ناشی از درگیری در شلمچه به شهادت رسید.

مزار این شهید در قطعه ۲۹ ردیف ۶۱ شماره ۶ بهشت زهرا(س) قرار دارد.

کد خبر 6623509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها