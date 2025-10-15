مادر شهید والامقام حسن سویزی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران امامی فرشته، مادر شهید والامقام حسن سویزی بر اثر بیماری و پس از تحمل سال‌ها رنج دوری، دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر مطهر این بانوی مؤمنه فردا پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل خانه شهید به آدرس ، خیابان پیروزی، خیابان نبرد، میدان نبرد، کوچه بیدی برگزار می‌شود.



شهید حسن سویزی در ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۴۷ در تهران متولد شد. این شهید والامقام دارای ملیت ایران و مذهب اسلام شیعه بود. وی تحصیلات خود را تا مقطع دوم متوسطه ادامه داد و به عضویت بسیج درآمد. این شهید گرانقدر سرانجام در ۱۰ اسفند ماه سال ۱۳۶۵ در سن ۱۸ سـالگی و در عملیات سال کربلای ۵ حوادث ناشی از درگیری در شلمچه به شهادت رسید.

مزار این شهید در قطعه ۲۹ ردیف ۶۱ شماره ۶ بهشت زهرا(س) قرار دارد.