محسن برمهانی معاون سیما در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به سخنان اخیر یکی از مجریان سابق تلویزیون و اعلام صریح حمایت از نامزدهای انتخاباتی در صداوسیما بیان کرد: سخنانی که مطرح شد مربوط به دوره فعلی سازمان نبود و به دوره پیش ارتباط داشت با این حال، به نظر من این نوع اظهارنظر بسیار ناجوانمردانه است که سازمان صداوسیما را به حمایت از یک نامزد خاص در انتخابات متهم کنید.
صداوسیما از یک نامزد خاص حمایت میکند؟
وی اضافه کرد: حتماً شنیدهاید که پیش از این گاهی در محافل غیررسمی گفته میشد نظر آقا روی فلان نامزد یا شخص خاص بوده است، در حالیکه بعدها مشخص شد، برخی از افراد خدمت ایشان رسیده و پیشنهاد اقداماتی را در حمایت از یک نامزد دادهاند که با واکنش تند ایشان مواجه شده اند.
معاون سیما مطرح کرد: سازمان صداوسیما تابعی از فضای حاکمیتی کشور است و مراقبتهای زیادی در این موارد صورت میگیرد. ما نهادهای بالادستی داریم که بهشدت مراقب هستند تا سازمان وارد فضای رقابتی این چنینی نشود. من خودم، در دوره حضورم در صداوسیما ۲ انتخابات را از سر گذراندم. البته این ۲ انتخابات عملاً بیش از ۲ نوبت بود، یعنی انتخابات ریاست جمهوری خودش ۲ مرحله (دور اول و دور دوم) بود که هر مرحله اقتضائات خاص خود را داشت و مراقبتهای جدی در نظر گرفته میشد.
برمهانی در پاسخ به شائبه حمایت از نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در صداوسیما عنوان کرد: آقای وحید جلیلی برادر سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن زمان تقریباً حدود یک ماه در محل کار حضور نداشت و حتی وارد ساختمان صداوسیما نشد.
بعضی از مجریان در زمان انتخابات اخیر از حضور روی آنتن منع شدند
وی درباره اینکه چطور از حمایتهای شخصی افراد جلوگیری شده، اضافه کرد: به یاد دارم که در همان ایام، برخی از مجریان را شخصاً از حضور روی آنتن برای چند ماه منع کردم؛ مثلاً اعلام کردم که فلان فرد ۳ ماه اجازه اجرا ندارد چون در فضای مجازی پستی در حمایت از نامزدی منتشر کرده یا در گروهی سخنی گفته بود که نقد یا موضع گیری برای یک کاندیدا بود. معمولاً معاون سیما این موارد را به مدیران شبکه یا مدیران گروهها واگذار میکند اما در مواردی خودم شخصاً ورود کرده، برخی از مجریان را دعوت کردم و مستقیماً به آنها گفتم که بین حضور در آنتن و موضعگیری سیاسی یکی را انتخاب کنند و خیلی بی انصافی است که گفته شود صداوسیما از نامزدی حمایت کرده است.
معاون سیما درباره نام مجریان مذکور عنوان کرد: در مواردی مجریانی که بهصورت مستقیم از نامزدی حمایت یا صرفاً اظهارنظر غیرمستقیم در فضای مجازی کرده بودند، توبیخ و برای مدتی ممنوع از کار شده اند. نمیتوانم نام ببرم، چون بعضی از این افراد الان روی آنتن برنامه دارند و ذکر نامشان شایسته نیست اما بدانید که حتی مجریان مطرح تلویزیون که مجری سیاسی هم نبوده اند تنها بهدلیل اینکه گمان میرفت از نامزدی خاص مانند آقای جلیلی، حمایت کردهاند، ممنوعالتصویر یا توبیخ شدند.
طنز چندلایه مهران مدیری در «شش ماهه»
برمهانی در بخش دیگر گفتگو درباره مجموعه «شش ماهه» مهران مدیری و همکاری با سازمان صداوسیما عنوان کرد: این مجموعه یک طنز اجتماعی است که تصویربرداری آن تمام شده و در مرحله پستولید است و احتمالاً بعد از ایام فاطمیه روی آنتن میرود. طنزهای آثار مدیری معمولاً چند لایه است و این اثر هم چنین فضایی دارد.
معاون سیما با اشاره به سری سوم «مرد هزار چهره» اضافه کرد: مهران مدیری سریال طنز دیگری هم دارد که قرار است برای نوروز آماده شود.
چرا جناب خان وارد پلتفرم شد؟
برمهانی در پاسخ به سوال دیگری درباره شخصیت جناب خان و اینکه چطور در خارج از تلویزیون فعالیت دارد؟ توضیح داد: اگر به شهرک سینمایی غزالی رفته باشید، دیده اید که آنجا تعدادی عروسکهای قدیمی وجود دارد که اینها در واقع بخشی از سرمایههای رسانه و متعلق به مردم هستند اما متأسفانه در ویترینها خاک میخورند، چرا که کسی آنها را مجدداً در برنامهها مورد استفاده قرار نداده است. یکی از دلایل این امر آن است که پس از پایان پروژهها، عوامل به سراغ کارهای جدید میروند و تلویزیون نیز ترجیح میدهد برندها و چهرههای تازه را معرفی کند، بنابراین عروسکها و شخصیتهای پیشین به فراموشی سپرده میشوند.
وی اضافه کرد: به نظر من، یکی از تصمیمات جسورانه و ارزشمند سازمان این است که با حفظ مالکیت عروسکها، قراردادهایی منعقد میکند و این عروسکها را در اختیار هنرمندان و تهیهکنندگان قرار میدهد. در این قرارداد شرایطی در نظر گرفته میشود که هم سازمان از منافع مادی و معنوی آن بهرهمند میشود، هم آثار جدید با استفاده از همان شخصیتها خلق میشود. این روند باعث میشود که عروسکها در چرخه تولید بمانند و برای پروژهها و شخصیتهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند و قرار است این روند برای دیگر عروسکها هم ادامه دار باشد.
دلیل تغییر بازیگران «موسی» در نسخه سریالی
معاون سیما در پاسخ به پرسشی درباره تغییر بازیگران سریال «موسی کلیم الله (ع)» و تفاوت با نسخه سینمایی نیز تصریح کرد: درباره این اتفاق خیلی بحث شد و به نظرم امری طبیعی است. به هر حال سریال «موسی کلیم الله (ع)» با یک تکنولوژی و شیوه جدید در حال ساخت است. آن نسخه سینمایی نوعی آزمون و تست برای محتوای تولید شده با این سبک استودیویی بود منتها آقای حاتمی کیا با همان آزمون، ۵ سیمرغ دریافت کرد. بنابراین امری طبیعی بود که در سریال تغییرات داشته باشیم. ضمن اینکه آن بازه زمانی که قوم بنی اسرائیل را در قصه سینمایی دیدیم در سریال به گونه دیگری بسط داده شده است تا مخاطب احساس تکرار نکند.
برمهانی در پایان درباره شاخص ۱۵ دقیقهای که برای میزان تماشای فردی به عنوان مخاطب تلویزیون در نظر گرفته میشود و اینکه چقدر این ۱۵ دقیقه مطلوب خود صداوسیماست، توضیح داد: منظور از ۱۵ دقیقه برای در نظر گرفتن مخاطب این نیست که مردم فقط ۱۵ دقیقه تلویزیون تماشا میکنند، بلکه این شاخص بر اساس مدل آماری خاصی تعریف شده است که به طور مثال از ۳۰ سال پیش تا الان میزان مخاطب را در بازههای زمانی مختلف نظرسنجی میکند. برای مقایسه، مثلاً در انگلیس میانگین تماشای مخاطب کمتر از ۱۰ دقیقه است یعنی در استاندارد جهانی، تفاوت چندانی در این شاخصها وجود ندارد.
