خبرگزاری مهر - گروه هنر- عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صداوسیما و شبکه خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه می‌توانید با شماره ۱۳۰ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته: مهران مدیری

بحث‌های جنجالی بر سر مهران مدیری و برنامه‌هایش همچنان تیتر رسانه هاست. حدود یک هفته پیش از «اسکار» برنامه جدید مدیری در شبکه نمایش خانگی خبر دادیم که مذاکره‌ها با ساترا در حال انجام است. بعد از آن خبر یکی از روزنامه‌ها نوشت که مدیری تعهدی برای تولید و پخش «دورهمی» داشته است که مدیران صداوسیما به دلیل آن برنامه که هنوز هم قسمت‌هایی از آن روی آنتن نرفته است اجازه تولید «اسکار» را نمی‌دهند. نکته‌ای که اگرچه از طرف ساترا تکذیب شد اما طی این هفته گفتگوی دیگری از طرف تیم «دورهمی» خبری شد که در آن تهیه کننده این برنامه منکر بسیاری از شایعاتی شده بود که در چند وقت اخیر مطرح شده اند.

او هم عنوان کرد که تعهدی بابت برنامه سازی ندارند و هم دستمزد ۳۰ میلیاردی مدیری را تکذیب کرد که البته صرفاً گفت که قرارداد مدیری با تهیه کننده بوده است و نه سازمان و حالا لازم است خود صداوسیما هم با شفاف سازی به ماجرا ورود کند و قرارداد با تهیه کننده یا نکات مورد ابهام را باز کند.

نقد هفته؛ نقد سیما توسط دانشجویان دانشگاه صداوسیما

پیمان جبلی این هفته به دانشگاه صداوسیما رفت و دانشجویان این دانشگاه در جلسه‌ای انتقادی از نکات خود نسبت به صداوسیما، برنامه‌ها، شبکه‌ها و حتی مدیران سخن گفتند.

یکی از دانشجویان هم درباره برخی مدیران بیان کرده بود «مدیران‌تان را اتوبوسی وارد سازمان می‌کنید» و درباره فضای مجازی صداوسیما، واکنش سریع به وقایع و … دیگر موارد نقدهایی وارد کرد.

جبلی هم در پاسخ به بخشی از انتقادات به خودش اشاره و بیان کرد که «بنده در اینجا بزرگ شدم، کارمند سازمانم و همین‌جا بازنشسته خواهم شد؛ نه با اتوبوس از جایی آمدم و نه با اتوبوس به جای دیگری خواهم رفت.»

او همچنین درباره نقد دیگری به پیشینه صداوسیما اشاره و عنوان کرد که «ما در اینجا نتفلیکس یا یک سازمان آرمانی را تحویل نگرفتیم. بخشی از مسئولیت وضع موجود متوجه خود بنده است؛ چراکه سال‌ها در سازمان بودم و مسئولیت هم داشتم حداقل نمی‌خواهم بنده بار همه ناکارآمدی‌ها را به دوش مدیران گذشته بیندازم.»

حاشیه هفته؛ سریال‌های خانگی در سیما

پیمان جبلی رئیس صداوسیما از سال گذشته چند باری خبر داده بود که قرار است برخی از سریال‌های شبکه خانگی به پخش تلویزیونی برسند. از همان زمان گمانه زنی‌ها درباره این سریال‌ها آغاز شد.

چندی پیش سعید مقیسه رئیس ساترا با جدیت خبر از پخش چهار سریال را داده بود اما از اسامی آنها چیزی نگفت. طی این هفته هم برخی رسانه‌ها به گمانه زنی درباره عناوین این سریال‌ها پرداختند. اما آنچه مشخص است همه سریال‌ها به آثار جدیدی برمی گردد که این روزها یا در حال عرضه هستند یا در آینده به شبکه خانگی می آیند.

از جمله اینها سریال «سایه باز» است که به تازگی تیزر آن از تلویزیون هم پخش شده است و به شکل رسمی‌تری نشان از همکاری تلویزیون با شبکه نمایش خانگی دارد.

تازه‌ترین ها؛ اتاق فرمان

شبکه خانگی و سریال‌های آن همواره محل بحث رسانه‌ها بوده است اما در رسانه‌های رسمی مثل تلویزیون کمتر فضایی برای نقد درست و تحلیلی این آثار فراهم می‌شود. معمولاً هم در برنامه‌های سینمایی مثل «هفت» گاهی سراغ این آثار رفته اند اما حالا ۲ هفته‌ای است که برنامه‌ای در شبکه پنج سیما به نام «اتاق فرمان» تولید می‌شود که به شبکه نمایش خانگی و سریال‌ها می‌پردازد. این برنامه تلاش دارد سراغ کارشناسان و منتقدان برود و از زاویه‌های مختلف به سریال‌های شبکه خانگی بپردازد و در این میان نگاه روان شناختی و جامعه شناختی را هم در نظر بگیرد.

با این حال شاید لازم است این برنامه هم دایره کارشناسانش را متنوع‌تر سازد و هم کمی لحن گل درشت و مستقیم گوی نریشن ها را نسبت به سریال‌ها تغییر دهد و متناسب با مخاطب هوشمند امروز که به راحتی درگیر مفاهیم نصیحت پندارانه نمی‌شود، حرکت کند. چرا که تصاویر انتخابی به طور مثال در یک قسمت درباره خشونت بود و همچین نوع روایت جهت گیری مشخصی را القا می‌کرد که مخاطب می‌تواند از همان ابتدا، هدف گوینده را متوجه شود و از دیدن بقیه برنامه پس بزند.

بازخورد هفته؛ پوشش غزه در سیما

واکنش به موقع تلویزیون نسبت به بحران‌ها همیشه مساله بوده است. در موارد داخلی اگر منجر به بی توجهی رسانه‌ای شده حتی ریزش مخاطب را هم در برداشته است. حالا در چند روزی که وقایع غزه همه جهانیان را به واکنش واداشته است، رسانه‌های داخلی عملکرد تلویزیون را زیر ذره بین گرفته اند.

فرهیختگان با اشاره به اهمیت مرجعیت رسانه‌ای در اطلاع رسانی نوشته است که «تلویزیون در روز دهم به غزه رسید» و با نقد این چالش همیشگی تلویزیون در پوشش بحران‌ها به برنامه تازه تأسیس «به افق فلسطین» پرداخته و آورده است: «این برنامه در همین مدت کوتاه توانسته به یک صورت بندی واحد و دقیق دست یابد و یک بسته خبری متناسب با آخرین وقایع رخ داده در غزه و فلسطین را پیش روی مخاطب قرار دهد.»

این رسانه همچنین به ۲ اتفاق مهم برنامه یعنی حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشور و حرف‌های مهم و کمتر شنیده شده اش و حضور محمد قوچانی فعال رسانه‌ای اصلاح طلب و نگاه متفاوتش در تحلیل اتفاقات فلسطین اشاره کرده است.

هفت صبح هم در روایتی که هم انتقاد کرده و هم از یک برنامه تمجید کرده، نوشته است: «در حالیکه عملکرد صداوسیما در ماجرای تحولات غزه و فلسطین مورد انتقاد است به یک باره برنامه‌ای متفاوت با حضور وزیر امور خارجه و محمد قوچانی روی آنتن رفت.» این روزنامه در ادامه با اشاره به مولفه‌هایی از جمله «نقد صریح مجریان برنامه» یعنی سیدحسین حسینی و المیرا شریفی مقدم، «مهمانان خاص»، «آیتم ها» و «ساختار» به عنوان مواردی که در توفیق برنامه سهیم بوده اند، اشاره کرد.