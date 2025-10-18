ذخایر کافی طلا به کنترل نقدینگی و ارز کمک خواهد کرد

مصطفی سرگلزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرد: اثر روانی مکانیسم ماشه بر افزایش نرخ ارز در دو هفته اخیر کاملاً مشهود است.

وی ادامه داد: اما طبق آمارهای غیررسمی، اسنپ بک در بحث فروش نفت محدودیت و مشکلی ایجاد نکرده است و کما فی السابق فروش نفت ایران در جریان است.

سرگلزایی تاکید کرد: قاعدتاً پس از تخلیه بار روانی مکانیسم ماشه و با توجه به اتفاقات جدیدی که در خاورمیانه درحال انجام است، دلار به نرخ تعادلی باز خواهد گشت.

به گفته این استاد دانشگاه، تقاضای واقعی ارز در اقتصاد کشور رخ نداده است و با کمبود عرضه مواجه نشده‌ایم و قطعاً با مدیریت هوشمندانه و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بار روانی اسنپ بک تخلیه و نرخ ارز به سطوح پایین‌تر برمی‌گردد.

دانشیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: بانک مرکزی با توجه به راه‌اندازی تالار دوم ارزی در مرکز مبادله ایران، کمک قابل توجهی به در دسترس قرار گرفتن ارزهای صادراتی کرده است و این موضوع قطعاً به تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.

سرگلزایی درباره نرخ واقعی و تعادلی ارز عنوان کرد: به عقیده من نرخ ارز تعادلی همان نرخ ارزی خواهد بود که در تالار دوم ارزی مرکز مبادله وجود دارد.

این اقتصاددان با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم در کشور گفت: بانک مرکزی از طریق سیاست‌های مختلف به دنبال کنترل حجم نقدینگی در کشور است. از سوی دیگر یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، عرضه طلا بوده است.

وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی، طلا و سکه به بازار عرضه می‌کند، یعنی دارای حد مطلوبی از ذخایر طلا در کشور است. همچنین با واردات بی سابقه طلا توسط بانک مرکزی، میزان ذخایر طلای کشور به حد کافی رسیده است و در شرایطی که تحرکات انتظاری وجود دارد و احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد، عرضه طلا به عنوان دارایی موازی ارز، انتظارت تورمی را کنترل و مدیریت خواهد کرد.

سرگلزایی یادآور شد: با توجه به محدودیت‌های نقل و انتقالی پولی و مالی در سطح بین‌المللی به واسطه تحریم، بانک مرکزی با سیاست مجاز گذاشتن واردات طلا از سوی صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی از این طریق، کمک بزرگی به افزایش ذخایر طلا و مدیریت نقدینگی در بازار کرده است.

دانشیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی در پایان اظهار کرد: مدیریت پول‌های سرگردان در کشور توسط بانک مرکزی جلوی افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را خواهد گرفت؛ چرا که تقاضا در بازار غیررسمی ارز از نوع سفته‌بازی است و بانک مرکزی باید جلوی این حرکات را بگیرد.