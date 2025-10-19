به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گچپزاده، معاون ارزی بانک مرکزی، امروز در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت تأمین معیشت مردم گفت: از ابتدای سال، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، تلاش کردهایم فراتر از بودجه مصوب، تخفیفهایی در تأمین ارز اعمال کنیم و این روند ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برای پشتیبانی بهتر از بخش کشاورزی نیازمند تعدیلات بودجهای هستیم که با قول مساعد رئیسجمهور دنبال تحقق آن هستیم تا منابع لازم به موقع تأمین شود.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر پس از جنگ ۱۲ روزه منطقهای اظهار کرد: در این دوره، تخصیص ارز بخش کشاورزی در اولویت قرار گرفت و با همکاری بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تلاش کردیم هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشود.
گچپزاده همچنین درباره تسهیل رفع تعهدات ارزی توضیح داد: برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک و شرکتهای دانشبنیان، تالار دوم مرکز مبادله ارز راهاندازی شده که صادرکنندگان میتوانند ارز خود را بهصورت توافقی به واردکنندگان دارای تخصیص ارز عرضه کنند.
وی ادامه داد: واردات از محل صادرات نیز صددرصد آزاد است و همه صادرکنندگان میتوانند از این مسیر نیازهای وارداتی خود را تأمین کنند.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، هرچند آمار نهایی رفع تعهدات ارزی در حوزه کشاورزی هنوز منتشر نشده، انتظار میرود با راهاندازی تالار دوم، سطح رفع تعهدات ارزی در این بخش بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
گچپزاده در خصوص اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز عرضهشده در تالار دوم گفت: ملاک ما نرخ تعادلی بازار در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله است. بازار آزاد معمولاً تحت تأثیر اخبار و فضای روانی نوسان میکند و مبنای تصمیمگیری سیاستگذار نیست.
وی تأکید کرد: نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز برای کالاهای اساسی همچنان ثابت خواهد بود و برنامهای برای افزایش آن نداریم. ممکن است در برخی کالاها تعدیلات جزئی اعمال شود، اما در مجموع نرخهای مرکز مبادله تا پایان سال ثابت خواهند ماند.
