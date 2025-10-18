خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه قلع ریز: بازار زیبایی چشم در اصفهان داغتر از همیشه است از کافیشاپ تا سالنهای زیبایی حرف از «چشمان آبی» و «عنبیه سبز» است. متقاضیان این جراحی بیشتر جوانانی هستند که از رنگ تیره چشمان خود خستهاند و میخواهند با هزینهای سرپایی ظاهر خود را تغییر دهند.
کارشناسان میگویند جذابیت چشمهای رنگی در شبکههای اجتماعی الگوبرداری از چهرههای ترکیهای و موج خودنمایی بصری در فضای مجازی، عامل رشد خیرهکننده تقاضا برای عمل کراتوپیگمنتاسیون شده، عملی که حالا در اصفهان ممنوع اعلام شده و پزشکان آن را «بمب خاموش آسیبهای بینایی و هویتی» میخوانند.
توقف جراحی کراتوپیگمنتاسیون در اصفهان
سید محمد قریشی، رئیس انجمن چشمپزشکی اصفهان با اعلام ممنوعیت انجام این عمل به خبرنگار مهر گفت: هفتهای دستکم ۱۰ تا ۲۰ نفر در اصفهان خواهان تغییر رنگ چشم هستند اما مطابق دستور وزارت بهداشت این جراحی به دلیل خطرات شدید ساختاری در قرنیه و تغییر هویت چهره کاملاً متوقف شده است.
وی افزود: با وجود منع قانونی تعدادی از متقاضیان برای انجام عمل به تهران میروند در حالیکه تکنیکهای فعلی آن ایمنی لازم را ندارند و بیشتر جنبه تجاری پیدا کردهاند.
قریشی با تأکید بر اینکه پزشکان متعهد زیر بار چنین جراحیهایی نمیروند، گفت: این روند نه خدمت به زیبایی بلکه تهدیدی برای بینایی است.
رئیس انجمن چشمپزشکی اصفهان ابراز کرد: عمل زیبایی کراتوپیگمنتاسیون نخستینبار در سال ۲۰۰۰ برای ترمیم عنبیه آسیبدیده طراحی شد و از ۲۰۱۰ به بعد وارد عرصه زیبایی شد. اما متخصصان معتقدند این تغییر مسیر از درمان به زیبایی آن را از مسیر علمی خارج کرده و امروز صرفاً به کالایی تزئینی در بازار جهانی زیبایی تبدیل شده است.
اختلال در تشخیص هویت با تغییر رنگ چشم
وی ادامه داد: عنبیه هر انسان همچون اثر انگشت منحصر به فرد است و سالهاست مبنای سیستمهای تشخیص چهره و اسکنرهای امنیتی محسوب میشود. جراحی تغییر رنگ چشم با دستکاری این کد طبیعی، عملاً فرد را دارای هویتی تازه میکند؛ موضوعی که تشخیص مجرمان و افراد مشکوک را برای نیروهای امنیتی دشوار کرده و در برخی کشورها موجب ممنوعیت کامل این عمل شده است.
رئیس انجمن چشمپزشکی اصفهان تصریح کرد: امروز این عمل در تهران نه زیرزمینی بلکه با تبلیغات گسترده توسط پزشکان غیرمتعهد انجام میشود و حتی برخی کلینیکها با ظاهری لوکس اما بدون مجوز رسمی فعالیت دارند.
انفجار اقتصادی و اجتماعی جراحیهای زیبایی در ایران
مهدی راستی، عضو هیئت برد جراحی کشور با اشاره به گستردگی بازار جراحیهای زیبایی گفت: درآمد این حوزه به حدی بالاست که حتی ۱۰ برابر کردن جریمهها نتوانسته مانع فعالیت مداخلهگران شود.
وی افزود: اکنون حدود ۵۰ هزار نفر در کشور دست به عمل زیبایی میزنند درحالیکه فقط ۵۰۰ جراح پلاستیک دارای مجوز معتبر هستند. براساس آمار غیررسمی بیش از ۴۰ درصد پزشکان عمومی و جراحان غیرتخصصی وارد این عرصه شدهاند.
راستی با اشاره به نبود آمار دقیق درآمدهای سالانه از جراحیهای زیبایی گفت: بسیاری از این عملها توسط افراد فاقدمجوز انجام میشود و تا زمانی که شکایتی ثبت نشود، هویت آنان مشخص نمیشود. بخش بزرگی از اقتصاد بیمارستانها نیز از همین مسیر تأمین میشود و این عملها به منبع سود بدل شدهاند.
به گفته او، انگیزههای ظاهری چون برجستهسازی اندام یا تغییر رنگ چشم برای جلب توجه، به جزئی از سبک زندگی نسل جوان تبدیل شده است.
عضو هیئت برد جراحی کشور افزود: بینی ایرانی در خطر انقراض است و هنوز عمل زیبایی بینی صدرنشین جراحیهای پلاستیک است. در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال تزریق چربی و فرمدهی اندامها بیشترین تقاضا را دارد و در بالای ۵۰ سال عمل پلک و لیپوساکشن پیشتاز است.
وی تصریح کرد: تمامی طبقات اجتماعی درگیر این موج شدهاند و رشد تبلیغات دروغین در اینستاگرام و تصاویر مصنوعی تولیدشده با هوش مصنوعی مرز واقعیت و خیال را از میان برده است.
گاه تکنسین اتاق عمل یا پزشک عمومی وارد بازار پر سود جراحی میشود
به گفته وی، گاه تکنسین اتاق عمل یا پزشک عمومی، با نام کلینیک زیبایی وارد بازار پر سود جراحی میشود و با قراردادهای میلیاردی با بیمارستان و سلبریتیها، قربانیان خود را جذب میکند؛ چرخهای که سلامت را قربانی سود ساخته است.
گسترش عملهای زیبایی در ایران از جمله تغییر رنگ چشم، چهرهای تازه از جامعهای را نشان میدهد که زیبایی را با شخصیت و پذیرش اجتماعی گره زده است. بسیاری از افراد با امید به دیده شدن بیشتر یا موفقیت در روابط تن به جراحیهایی میدهند که گاه جان و هویتشان را تهدید میکند.
ممنوعیت این عمل در اصفهان نه صرفاً یک تصمیم اداری بلکه بازتاب دغدغهای عمیقتر است، هشدار درباره جامعهای درگیر ظاهر، اقتصادی مبتنی بر سود زیبایی و پزشکیای که مرز اخلاق و تجارت را نگرانکنندهتر از همیشه پشت سر گذاشته است.
