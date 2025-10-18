دریافت 6 MB
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

گزارش خبرنگار مهر از اقلام کشف شده از سارقان شمالغرب تهران

گزارش خبرنگار مهر از اقلام کشف شده از سارقان خشن شمالغرب تهران و سلاح‌هایی که در زورگیری استفاده می‌کردند.

