دریافت 6 MB کد خبر 6625830 https://mehrnews.com/x39kD3 ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱ کد خبر 6625830 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱ گزارش خبرنگار مهر از اقلام کشف شده از سارقان شمالغرب تهران گزارش خبرنگار مهر از اقلام کشف شده از سارقان خشن شمالغرب تهران و سلاحهایی که در زورگیری استفاده میکردند.
