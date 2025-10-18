  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

تهدید خبرنگار مهر توسط سارق سابقه‌دار

تهدید خبرنگار مهر توسط سارق سابقه‌دار

سارقی با ۱۲ فقره سابقه زندان، خبرنگار مهر را در طرح دستگیری سارقان در کلانتری تهدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارقی با ۱۲ فقره سابقه زندان، خبرنگار مهر را در طرح دستگیری سارقان در کلانتری تهدید کرد.

خبرنگار این مجموعه که امروز طبق هماهنگی با فراجا، برای مصاحبه با سارقین سابقه‌دار که بخاطر سرقت از منزل در بازداشت بودند، به کلانتری مراجعه کرده بودند، زمان مصاحبه با یکی از سارقین که سابقه ۱۲ بار بازداشت بخاطر سرقت و سپس آزادی را داشت، با تهدید این سارق مواجه شدند.

سارق مذکور خطاب به خبرنگار مهر گفت: بگذار از بازداشت بیرون بیایم، حساب تو را خواهم رسید.

این سارقان منازل، حین باز و بسته شدن درب پارکینگ منازل، با چسباندن آدامس به مقابل چشمی درب پارکینگ، مانع از بسته شدن درب پارکینگ می‌شدند و با ورود به منازل مردم، اقدام به سرقت از منازل می‌کردند.

غرض «مهر» از انتشار این روایت، ابتدا هشدار به شهروندان برای مراقبت و انجام رعایت‌های لازم و ثانیاً طرح این پرسش است که آیا جزای درنظر گرفته شده برای این سارقین بازدارندگی کافی را دارد که یک سارق بعد از ۱۲ بار بازداشت و آزادی، این بار در بازداشت فراجا، اینقدر از آزادی سریع خود مطمئن است که از همان کلانتری اقدام به تهدید دیگران می‌کند؟

کد خبر 6626155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مزدک AE ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      6 0
      پاسخ
      تهدیدشو باید جدی گرفت!!!
      • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
        0 0
        بخشش های مکرر بخصوص جهت جرایم خشن ..و انتشار مدام این بخشش ها ..مجرمان را گستاخ و جرایم را افزایش..و جامعه را ناامن کرده است...آیا ناامنی جرم است.. یقیناً بله..و آیا آزادی مجرمانی که جامعه را ناامن می‌کنندنیز جرم نیست ؟!!
    • زینب IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      باید همین الان دست این دزدان قطع گردد
    • میثم IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      به نظر من این میزان عطوفت از سوی دستگاه قضا نمیدانم چرا باید اتفاق بیفتد. مگر میشه من ۱۲ بار دستگیر شوم و بعد آزاد شوم. سارقان این شکلی تنها باید اعدام شوند. هر سارقی بیش از ۵ بار سرقت در پرونده دارد باید اعدام شود. اینا فقط باید اعدام بشن

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها