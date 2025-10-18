به گزارش خبرنگار مهر، سارقی با ۱۲ فقره سابقه زندان، خبرنگار مهر را در طرح دستگیری سارقان در کلانتری تهدید کرد.

‌خبرنگار این مجموعه که امروز طبق هماهنگی با فراجا، برای مصاحبه با سارقین سابقه‌دار که بخاطر سرقت از منزل در بازداشت بودند، به کلانتری مراجعه کرده بودند، زمان مصاحبه با یکی از سارقین که سابقه ۱۲ بار بازداشت بخاطر سرقت و سپس آزادی را داشت، با تهدید این سارق مواجه شدند.

سارق مذکور خطاب به خبرنگار مهر گفت: بگذار از بازداشت بیرون بیایم، حساب تو را خواهم رسید.

این سارقان منازل، حین باز و بسته شدن درب پارکینگ منازل، با چسباندن آدامس به مقابل چشمی درب پارکینگ، مانع از بسته شدن درب پارکینگ می‌شدند و با ورود به منازل مردم، اقدام به سرقت از منازل می‌کردند.

غرض «مهر» از انتشار این روایت، ابتدا هشدار به شهروندان برای مراقبت و انجام رعایت‌های لازم و ثانیاً طرح این پرسش است که آیا جزای درنظر گرفته شده برای این سارقین بازدارندگی کافی را دارد که یک سارق بعد از ۱۲ بار بازداشت و آزادی، این بار در بازداشت فراجا، اینقدر از آزادی سریع خود مطمئن است که از همان کلانتری اقدام به تهدید دیگران می‌کند؟