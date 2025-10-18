باند سارقان با هوشیاری پلیس گنبد متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادعلی صادقی با تاکید بر اینکه مقابله با سرقت و ناهنجاری اجتماعی عزم همگانی را می‌طلبد اظهار کرد: برخورد قاطع پلیس با سارقان و ایجاد فضای ناامن برای آن‌ها و از طرفی ارتقا سطح آگاهی عمومی با تشدید اقدامات پیشگیرانه، موجب کاهش وقوع سرقت می‌شود.

وی در ادامه از وقوع چند فقره سرقت مختلف در سطح شهرستان گنبدکاووس خبر داد و گفت: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات و بررسی سرنخ‌ها، مشخصات ظاهری متهمان سابقه‌دار این پرونده‌ها را به دست آورده و تحقیقات اولیه آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبد با بیان اینکه ضمن شناسایی هویت و مخفیگاه متهمان و پس از هماهنگی با مقام قضائی این افراد دستگیر شدند، گفت: متهمان سابقه‌دار در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی، دو فقره سرقت از معابر و یک فقره سرقت از مشاعات ساختمان اعتراف کردند.

این مقام انتظامی افزود: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

صادقی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.