  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

باند سارقان با هوشیاری پلیس گنبد متلاشی شد

باند سارقان با هوشیاری پلیس گنبد متلاشی شد

گنبد- فرمانده انتظامی گنبد از دستگیری باند سارقان اماکن خصوصی، معابر و مشاعات ساختمان با ۱۳ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادعلی صادقی با تاکید بر اینکه مقابله با سرقت و ناهنجاری اجتماعی عزم همگانی را می‌طلبد اظهار کرد: برخورد قاطع پلیس با سارقان و ایجاد فضای ناامن برای آن‌ها و از طرفی ارتقا سطح آگاهی عمومی با تشدید اقدامات پیشگیرانه، موجب کاهش وقوع سرقت می‌شود.

وی در ادامه از وقوع چند فقره سرقت مختلف در سطح شهرستان گنبدکاووس خبر داد و گفت: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات و بررسی سرنخ‌ها، مشخصات ظاهری متهمان سابقه‌دار این پرونده‌ها را به دست آورده و تحقیقات اولیه آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبد با بیان اینکه ضمن شناسایی هویت و مخفیگاه متهمان و پس از هماهنگی با مقام قضائی این افراد دستگیر شدند، گفت: متهمان سابقه‌دار در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی، دو فقره سرقت از معابر و یک فقره سرقت از مشاعات ساختمان اعتراف کردند.

این مقام انتظامی افزود: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

صادقی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6625739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها