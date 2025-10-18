  1. جامعه
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر مستندات نقض‌های گسترده حقوق بشردوستانه در تجاوز ۱۲ روزه را برای نهادهای بین‌المللی ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در نشست پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه؛ از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی که از سوی مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در جمعیت هلال احمر، پاسداری از حیات و سلامت و کرامت انسانی در زمان درگیری یکی از وظایف ماست و نباید در مقابل نقض حقوق بشر دوستانه سکوت کرد بلکه باید وظیفه اصلی را انجام دهیم.

وی افزود: در تجاوز اخیر به صورت مفصل نقض حقوق بشر دوستانه را دیدیم و صدایمان بلند شد و پاسخی نداشتند، اما نباید کوتاه بیاییم‌.

کولیوند ادامه داد: از اعزام تیم‌های امدادی تاکمک به مردم تا دادخواهی و … مواردی بود که بصورت ملی بروی آن کار کردیم. به خانمی که تا گردن زیر آوار بود یا آقایی که آوار روی سرش بود و غیر نظامی هم بودند کمک رساندیم. خانه‌های مسکونی زیادی مورد هدف قرار گرفت و نمونه آن شهید شدن جراح زنان داوطلب و بچه دو ماهه‌اش بود. همچنین پنج نفر از امدادگران در حین امدادرسانی مورد هدف قرار گرفتند و شهید شدند. آمبولانس جمعیت هلال احمر و بالگرد جمعیت مورد هدف قرار گرفت. همه مواردی از نقص حقوق بشردوستانه بود که رخ داد. ما آنها را مستند کردیم و فرستادیم.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: اسم خوبی برای جلسه انتخاب شده است از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی؛ دو مسیری است که باید جامعه جهانی به آن اهمیت دهد.

وی ادامه داد: ما در جمعیت هلال احمر هم برای غزه و لبنان و هم کشورمان ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر دوستانه را احصا کردیم و به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دبیرخانه شورای حقوق بشر و سازمان ملل ارسال کردیم، اما آیا واقعاً جنایتکاران مجازات می‌شوند؟ می‌توان جنایات آنان را فریاد زد و رسوا کرد؛ چرا که این جنایات را کسی نمی‌پذیرد. نمونه بارزش افراد در کشورهای مختلف در خیابان می‌آیند و خواستار عدالت هستند.

کولیوند گفت: در عدالت ترمیمی سعی کردیم کرامت انسانی را برگردانیم و رنج‌ها را التیام بخشیم و در این قسمت هلال احمر وظایفی دارد و سعی کردیم آن را انجام دهیم. در ایام جنگ، شبکه‌های خادم ایجاد کردیم و افرادی که معتمد محله بودند به ما کمک می‌کردند. در هشت محور در محله فعالیت کردیم و در استان‌های همدان و کردستان نیز آن را تقویت می‌کنیم تا با استفاده از معتمدین محلی، بتوانیم در عدالت ترمیمی نقش‌آفرینی کنیم.

وی افزود: برای این جنایت نمی‌توانیم مستقیم شکایت کنیم و تلاش می‌کنیم برای پنج شهید خودمان وکیل خصوصی و شکایت خصوصی از شخص کنیم و کمیته صلیب سرخ این وعده را داده که پیگیری می‌کند.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: هیچ جنایتی بالاتر از این نیست که جوان عزیزی بدون یک ریال حقوق، جان خود را اخلاص می‌کند و هدف قرار می‌گیرد یا آمبولانسی که وسیله امدادی است و مستقیم مورد هدف قرار گرفته می‌شود یا حادثه پیجرها در لبنان را دیدید که یک وسیله رفاهی و اداری که در مراکز درمانی استفاده می‌شود یک دفعه تبدیل به یک وسیله تروریستی شد و ۳۰۰۰ مصدوم چشمی را داشت.‌

وی افزود: به بیمارستان‌های ما مستقیماً شلیک شد و باید اینها را فریاد بزنیم. اینجا نمی‌توانیم بگوییم بی‌طرفیم و معنای بی‌طرفی بی‌غیرتی است و ما باید از هموطنانمان دفاع کنیم و محکم دفاع خواهیم کرد.

کولیوند ادامه داد: علی رغم اینکه کنوانسیون ژنو این حق را به ما می‌دهد و نقض بشر دوستانه را که علیه کشورمان رخ داد، تأیید می‌کند اما اقدامی توسط نظام‌های بین‌المللی صورت نگرفته است.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: از جمعیت‌های ملی صلیب سرخ دعوت کردیم که داخل کشور بیایند. الان در درگیری‌ها و جنگ‌ها از سلاح‌های غیر متعارف و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند؛ لذا باید الحاقیه‌ای به کنوانسیون‌های ژنو اضافه شود و ما در جمعیت هلال احمر از شما اساتید می‌خواهیم به ما در این زمینه کمک کنید.

وی در پایان گفت: اگر بخواهیم نمایشگاهی از جنایت‌های جنگی تشکیل دهیم، زحمتی لازم نیست به خودمان بدهیم بلکه کافی است رفتارهای رژیم صهیونی را لیست کنیم و نمایشگاهی از انواع نقض حقوق بشر دوستانه کامل می‌شود.

مهدیه حسن نائینی

