  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

محمودی: حسن روحانی باید پاسخگوی خسارت‌های دوران مسئولیت خود باشد

محمودی: حسن روحانی باید پاسخگوی خسارت‌های دوران مسئولیت خود باشد

نماینده مردم تهران با انتقاد از عملکرد حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری، تأکید کرد فردی که کشور را با مشکلات گسترده اقتصادی و سیاسی مواجه کرده، نباید امروز در موضع مطالبه‌گری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی محمودی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: امروز دستگاه قضا در برابر یک آزمون بزرگ و تاریخی قرار دارد؛ آزمونی برای پاکسازی جمهوری اسلامی ایران از عناصر فاسد، خائن و خسارت‌آفرینی که عامل اصلی مشکلات و بدبختی‌های امروز کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی در کف خیابان‌ها هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در کنار برخورد قاطع با تروریست‌های مسلح، منافقان و آدمکش‌های حرفه‌ای که موجب شهادت نیروهای حافظ امنیت و جوانان کشور شدند، لازم است به‌صورت جدی و یک‌بار برای همیشه به پرونده افرادی رسیدگی شود که با سوءاستفاده از اموال مردم و بیت‌المال رشد کردند؛ چه در جایگاه کارآفرین، چه فعال اقتصادی، چه هنرمند و چه سلبریتی‌های ورزشی.

وی افزود: از اراده‌ای که برای مقابله با مسببان و عاملان فتنه‌ها و وضعیت کنونی کشور اتخاذ کرده‌اید، کوتاه نیایید، چرا که این خواسته صریح مردم است.

این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: حسن روحانی که به‌عنوان ابربدهکارترین فرد به مردم، نظام و انقلاب شناخته می‌شود و در دوران مسئولیت خود خسارات و افتضاحات فراوانی به بار آورد، چگونه امروز در جایگاه طلبکار ظاهر شده است؟ اجازه ندهید امید مردم نسبت به برخورد با وی ناامید شود.

کد مطلب 6736831
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها