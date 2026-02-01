به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی محمودی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: امروز دستگاه قضا در برابر یک آزمون بزرگ و تاریخی قرار دارد؛ آزمونی برای پاکسازی جمهوری اسلامی ایران از عناصر فاسد، خائن و خسارت‌آفرینی که عامل اصلی مشکلات و بدبختی‌های امروز کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی در کف خیابان‌ها هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در کنار برخورد قاطع با تروریست‌های مسلح، منافقان و آدمکش‌های حرفه‌ای که موجب شهادت نیروهای حافظ امنیت و جوانان کشور شدند، لازم است به‌صورت جدی و یک‌بار برای همیشه به پرونده افرادی رسیدگی شود که با سوءاستفاده از اموال مردم و بیت‌المال رشد کردند؛ چه در جایگاه کارآفرین، چه فعال اقتصادی، چه هنرمند و چه سلبریتی‌های ورزشی.

وی افزود: از اراده‌ای که برای مقابله با مسببان و عاملان فتنه‌ها و وضعیت کنونی کشور اتخاذ کرده‌اید، کوتاه نیایید، چرا که این خواسته صریح مردم است.

این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: حسن روحانی که به‌عنوان ابربدهکارترین فرد به مردم، نظام و انقلاب شناخته می‌شود و در دوران مسئولیت خود خسارات و افتضاحات فراوانی به بار آورد، چگونه امروز در جایگاه طلبکار ظاهر شده است؟ اجازه ندهید امید مردم نسبت به برخورد با وی ناامید شود.