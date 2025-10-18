فصل تازه هنرهای معلولین با رونمایی از آکادمی «همام»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جشنواره بینالمللی «همام» ویژه آثار هنری معلولین عزیز و جانبازان سرافراز هنرمند با موضوع هنرهای تجسمی صنایع دستی هنرهای سنتی و موسیقی در تالار گلستان هنر برگزار شد.
احسان حاجیپور، دبیر هنری چهارمین جشنواره بینالمللی «همام»، از جزئیات تازه این رویداد هنری و رویکرد نوین آن در پرداختن به حوزه هنر و دسترسپذیری برای افراد دارای معلولیت خبر داد.
وی تأکید کرد که امسال بخشهای جانبی جشنواره بهطور ویژه و پررنگتری برگزار خواهند شد.
حاجیپور گفت: در این دوره، نشستهای تخصصی گستردهای با حضور متخصصان حوزههای مختلف از جمله صنایعدستی، موسیقی، هنرهای تجسمی و اپلیکیشنهای مرتبط با دسترسپذیری افراد دارای معلولیت برگزار میشود تا بررسی کنیم در این حوزه چه پیشرفتهایی حاصل شده است.
وی با اشاره به برنامهای خاص در جشنواره افزود: امسال شاهد یک اتفاق ویژه هستیم؛ برگزاری برنامهای با محوریت دراماتراپی (نمایشدرمانی) که پیوندی میان نمایش و روانشناسی ایجاد میکند و ردپای آن در جشنواره بسیار پررنگ خواهد بود. تاکنون ۲۴ نشست تخصصی برای این بخش برنامهریزی شده و پیشنشستهایی نیز آغاز شده است.
دبیر هنری جشنواره ادامه داد: در فضای نشستهای تخصصی تلاش کردهایم تا نشان دهیم در حوزه هنری مرتبط با افراد دارای معلولیت چه روندی در حال شکلگیری است. کیفیت آثار امسال بسیار بالا است، زیرا برچسب «معلولیت» را از آثار برداشتهایم.
به گفته حاجیپور، در کنار نشستها، اجراهای محیطی تعاملی نیز طراحی شدهاند تا ارتباطی میان فضاهای شهری و هنری برقرار شود.
وی افزود: این اجراها نوعی خوشآمدگویی به تمام اقشار جامعه محسوب میشوند. در مجموع ۳۶ اجرای محیطی از دوم تا هفتم آبان در رواق جشنواره برگزار خواهد شد.
به گفته وی، یکی از مهمترین بخشهای امسال، برگزاری اولین نمایش کاملاً دسترسپذیر کشور برای تمامی گروههای معلولیت است.
حاجی پور توضیح داد: این نمایش به کارگردانی مریم یاسینزاده و بازی مریم مؤمن اجرا خواهد شد و بر اساس داستانهای واقعی برگرفته از آثار هنرمندان دورههای گذشته جشنواره ساخته شده است. اجراها هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در یکی از سالنهای جشنواره برگزار میشوند و برای عموم مردم نیز قابل دسترسی خواهند بود.
وی افزود: در طراحی و چیدمان نمایشگاه نیز توجه ویژهای به دیجیتالآرت داشتهایم و تمام تلاش دبیرخانه بر این بوده که دسترسپذیری برای افراد دارای معلولیت با شرایط گوناگون به سادهترین شکل ممکن فراهم شود. حتی برای رأیگیری مردمی نیز با اپلیکیشن «ایگپ» همکاری میکنیم تا مشارکت عمومی بدون محدودیت انجام شود.
دبیر هنری چهارمین جشنواره بینالمللی «همام» در ادامه از حضور نمایندگان حوزههای مختلف در نشستها خبر داد و گفت: در بخش نشستها، اپلیکیشنها، اقتصاد هنر، تئاتر، موسیقی، صنایعدستی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز مشارکت دارند. همچنین در دو نشست ویژه از دو کتاب تازه منتشرشده کانون در حوزه کودکان دارای معلولیت رونمایی خواهد شد.
وی در پایان از برنامهای مهم در مسیر آینده جشنواره خبر داد و اظهار داشت: برای حرکت بهسمت تخصصیتر شدن جشنواره، قرار است از «اکادمی همام» رونمایی شود؛ نهادی با رویکرد تخصصی در زمینه آموزش و پرورش هنرمندان دارای معلولیت در رشتههای تجسمی، سینما، تئاتر و موسیقی. هدف ما این است که از دل این آکادمی، نگاهی تخصصی و علمی به هنر افراد دارای معلولیت شکل گیرد.
حاجی زاده بعنوان حسن ختام گفت: یک جایزه ویژه استاد فرشچیان و جایزه ایران و همچنین طراحی مدال و دیپلم افتخاری که تجلیل از اساتید بزرگ در هنر ایران است را در اختتامیه خواهیم داشت.
نظر شما