چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» برگزار می‌شود

چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» ویژه هنرمندان دارای معلولیت و جانبازان در رشته‌های هنرهای تجسمی، صنایع‌دستی و موسیقی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی «همام» با هدف پاسداشت توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت و جانبازان در رشته‌های هنرهای تجسمی، صنایع‌دستی و موسیقی بزودی برگزار می‌شود.

آئین بازگشایی رسمی جشنواره روز سه‌شنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در گالری مؤسسه هنری صبا برگزار می‌شود.

همچنین نمایشگاه آثار منتخب این جشنواره نیز از ۱ تا ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برای عموم علاقه‌مندان قابل بازدید است.

این رویداد فرصتی ارزشمند برای نمایش استعدادها و خلاقیت‌های هنرمندان دارای معلولیت و جانبازان در عرصه‌های مختلف هنری است و تلاش دارد تا با ایجاد بستری برای تعامل و معرفی آثار این هنرمندان، گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه آنان در جامعه هنری کشور بردارد.

