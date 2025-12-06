علی نصیریان دبیر هنری و افتخاری جشنواره فیلم پرواز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز، همزمان با آغاز این دوره از جشنواره فیلم پرواز، حکم دبیر هنری و افتخاری این رویداد توسط فاطمه امیری بنیانگذار و دبیر علمی جشنواره بین المللی پرواز و بابک نوری‌ دبیر اجرایی جشنواره پرواز، در مراسمی ویژه و صمیمی به علی نصیریان اهدا شد.

علی نصیریان، نامی که بیش از شش دهه با ریشه‌های عمیق هنر نمایش در ایران گره خورده است، همواره در میان نسل‌های مختلف هنرمندان، نماد اصالت، نگاه انسانی و وقار هنری بوده است. هنرمندی که هنر را نه فقط حرفه، بلکه رسالتی اجتماعی و فرهنگی می‌داند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که به دیده‌شدن انسان و توانایی‌های نادیده‌مانده او می‌انجامد. انتخاب او به‌عنوان دبیر هنری و افتخاری هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز، نشانی از همین پیوند دیرین و ارادت قلبی او به موضوع توان‌یابی و روایت‌های انسانی است.

این جشنواره که با محوریت مسائل، روایت‌ توانمندی‌ها و بازتاب چالش‌های زندگی افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود، همواره تلاش داشته تا با تکیه بر هنر تصویر، فرهنگ توان‌یابی، برابری و نگاه انسانی را در جامعه تقویت کند. در همین راستا، حضور علی نصیریان به‌عنوان دبیر افتخاری، نه‌تنها به‌لحاظ هنری بلکه از نظر معنوی نیز برای این رویداد افتخاری ارزشمند و نشان‌دهنده پیوند هنر و انسانیت تلقی می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که نصیریان طی سال‌ها فعالیت هنری خود، ارادتی ویژه به حوزه توان‌یابی و آثار اجتماعی با محوریت انسان‌محوری نشان داده است.

مراسم اعطای حکم دبیری در جریان شصتمین سالگرد تأسیس تماشاخانه سنگلج برگزار شد و جمعی از هنرمندان هنرهای نمایشی همچون سعید امیرسلیمانی، اکبر زنجانپور، فرهاد آییش، مایده طهماسبی، اکبر رحمتی، آتش تقی‌پور، فرزانه کابلی، عبدالرضا اکبری، کوروش سلیمانی، اتابک نادری، سیروس همتی، حامد شیخی، علی برجی، محمدرضا خاکی، اردشیر صالح‌پور، مهرداد بیات، وحید فخرموسوی، وحید لک، مهدی افشین‌نژاد، هادی عامل، آرمان امام‌بخش و دیگر هنرمندان مطرح کشور در این رویداد حضور داشتند.

این مراسم، آخرین حضور هادی مرزبان بود که در آیینی جداگانه با احترام و قدردانی از خدمات هنری او تجلیل شد و حال‌وهوایی عاطفی به مراسم بخشید.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز با هدف ترویج نگاه عمیق‌تر و هنرمندانه‌تر به حوزه معلولیت، در اواخر بهمن‌ماه توسط مؤسسه فرهنگی‌هنری پویندگان پهنه پرواز در تهران برگزار خواهد شد.

در متن حکم استاد نصیریان آمده است:

«جناب استاد علی نصیریان، چهره ماندگار هنر نمایش و سینمای ایران

در هفتمین گام از پرواز بلند جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه پرواز ویژه مسائل معلولیت که رسالت خود را بازتاب امید، توانمندی و نگاه انسانی در آینه‌ تصویر می‌داند، حضور پرفروغ و نام ماندگار شما را چراغی روشن در مسیر این حرکت فرهنگی و هنری می‌دانیم.

با عنایت به جایگاه بی‌بدیل و تأثیرگذار شما در صحنه‌ تئاتر، سینما و فرهنگ معاصر ایران و با افتخار به میراث هنری‌تان که الهام‌بخش چند نسل از هنرمندان و سینماگران این سرزمین است، از اینکه به ما افتخار داده‌اید تا با عنوان دبیر افتخاری و هنری این رویداد مهم فرهنگی در کنارمان باشید، بر خود می‌بالیم و مسرت و خوشبختی تمام اعضای این جشنواره بین‌المللی را به شما اعلام می‌داریم.

امید است با حضور فرهیخته و منش هنرمندانه‌تان، پرواز این جشنواره در آسمان اندیشه و احساس، زیباتر، انسانی‌تر و ماندگارتر از همیشه جلوه‌گر شود.»