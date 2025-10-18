تشریح برنامه های هفته بیمه سلامت در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی و بررسی شیوهنامه اجرایی هفته بیمه سلامت، روز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ با حضور مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، معاونان، رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.
بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان تهران، در این نشست شیوهنامه ابلاغی هفته بیمه سلامت تشریح و وظایف واحدهای مختلف برای اجرای برنامههای گرامیداشت این هفته از سوم تا نهم آبان ۱۴۰۴، تعیین شد.
در ابتدای جلسه، محمد غلامنژاد مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ بیمه و آگاهیبخشی عمومی گفت: هفته بیمه سلامت فرصتی ارزشمند برای بیان دستاوردهای ۳۱ ساله این نهاد خدمتگزار و گسترش عدالت در سلامت است.
شعارهای هفته بیمه سلامت
شنبه ۳ آبان: بیمه سلامت؛ حفاظت مالی مردم، سلامت پایدار جامعه
یکشنبه ۴ آبان: بیمه سلامت؛ تحقق عدالت در سلامت
دوشنبه ۵ آبان: بیمه سلامت؛ حامی بیماران خاص و صعبالعلاج
سهشنبه ۶ آبان: بیمه سلامت؛ خانواده سالم، جامعه توانمند
چهارشنبه ۷ آبان: بیمه سلامت؛ شفافیت و نوآوری، آیندهای روشن
پنجشنبه ۸ آبان: بیمه سلامت؛ همکاری بینبخشی و همراهی مردمی
جمعه ۹ آبان: بیمه سلامت؛ همراه اقشار آسیبپذیر
برنامههای اجرایی هفته بیمه سلامت در استان تهران
برنامههای اجرایی هفته بیمه سلامت بر پایه تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و رسانهای در سطح ستاد و شهرستانهای استان تهران خواهد بود.
۱. مکاتبه و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیما، سازمان نظام پزشکی، استانداری و سمنها جهت مشارکت در برنامههای هفته بیمه سلامت.
۲. صدور ابلاغ نمایندگان دستگاهها و اعضای کمیته اجرایی.
۳. نشست خبری و رونمایی از گزارش عملکرد ۳۱ ساله بیمه سلامت استان تهران شامل آمار بیمهشدگان و خدمات ارائهشده.
۴. ایجاد نمایشگاه «۳۱ سال در کنار مردم» با ارائه عکسهای تاریخی از فعالیتهای ستادی و شهرستانی.
۵. راهاندازی کاروان پیشگیری در مناطق محروم برای ارائه میز خدمت، مشاوره حضوری و آموزش چهرهبهچهره با همکاری دانشگاه علوم پزشکی.
۶. برگزاری وبینار سبک زندگی سالم با پوشش بیمه سلامت و حضور اساتید حوزه سلامت برای عموم مردم.
۷. افتتاح میز خدمت سیار در محلات کمبرخوردار به منظور ثبتنام بیمهشدگان و پاسخ به سوالات آنان.
۸. بازدید مدیرکل از مراکز نگهداری سالمندان، بیماران خاص و معلولین با همکاری اداره حراست و روابط عمومی.
۹. عقد تفاهمنامه با سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی.
۱۰. برگزاری جشنواره خانواده بیمه سلامت در یکی از پارکهای شهری همراه با برنامههای شاد، مسابقه و غرفههای مشاوره سلامت.
۱۱. کارگاه آموزشی مدیریت هزینههای سلامت در خانوادهها با همکاری فرهنگسراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع.
۱۲. اجرای کمپین مجازی با هشتک #خانواده_سالم_بیمه_سلامت در شبکههای اجتماعی استانی و فعالسازی کانال خبری ویژه.
۱۳. برگزاری مسابقه ایدهپردازی در حوزه خدمات بیمهای برای کارکنان.
۱۴. کاشت نهال به نام «بیمه سلامت همگانی» با همکاری شهرداری تهران.
۱۵. نصب بنرها و بیلبوردهای اطلاعرسانی در ادارات، میادین اصلی و ایستگاههای مترو پرتردد.
۱۶. ارسال پیامکهای انبوه هفته بیمه سلامت از طریق اپراتور همراه اول و سامانه نسخه الکترونیک.
۱۷. دعوت از خبرنگاران و هنرمندان محلی برای بازدید از سامانههای نوین بیمه سلامت.
۱۸. تقدیر از ادارات و شهرستانهایی که عملکرد شاخص در اجرای برنامهها دارند.
