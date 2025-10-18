به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره سلامت شهرداری منطقه ۱۸ پایتخت بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته اردوی جهادی پاراکلینیکی شهر با شعار «فردا خیلی دیره؛ همین الان آزمایش بده اونم رایگان» با مشارکت بیمارستان خیریه غیاثی و اداره سلامت منطقه اجرا و به شهروندان متقاضی خدمات متنوعی در زمینه غربالگری سرطان ارائه می‌دهد.

برپایه این گزارش، شهروندان متقاضی برای بهره مندی از این نوع خدمات می‌توانند با مراجعه به ساختمانهای سرای محلات و خانه‌های سلامت و یا برقراری تماس با شماره تماس ۶۶۷۸۴۰۴۳ ثبت نام و در خصوص شایع‌ترین سرطان‌ها در آقایان و بانوان طی روزهای ابتدائی آبان ماه ضمن سنجش میزان سلامت، اطلاعات خویش را نیز افزایش دهند.