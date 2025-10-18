به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ بند ب مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش، جزئیات مرحله مصاحبه معرفیشدگان چندبرابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی نیمهمتمرکز کارشناسیناپیوسته فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی (کدرشتهمحلهای ۱۱۳۵ تا ۱۱۸۲ و ۵۲۹۲ ، ۵۲۹۳ و ۵۲۹۵ از مجموعه ثبتنامی ۱۱۴ مربوط به گروه آموزشی پزشکی) در آزمون کاردانی به کارشناسیناپیوسته سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد ۱۱ مرکز دانشگاهی (به شرح جدول زیر) برای انجام مصاحبه تعیین شده است که معرفیشدگان باید بر اساس استان محل اقامت خود، به منظور اطلاع از برنامه زمانی، نشانی دقیق محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه مجری مصاحبه خود مراجعه و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری به منظور انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش مراجعه کنند.
لازم به توضیح است که عدم مراجعه معرفیشدگان به دانشگاه مربوط برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش، به منزله انصراف از پذیرش در این رشته تحصیلی تلقی خواهد شد.
|دانشگاه مجری مصاحبه
|استان محل اقامت معرفی شدگان
|دانشگاه علوم پزشکی البرز
|البرز، قزوین و زنجان
|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
|ایلام، لرستان، کرمانشاه و خوزستان
|دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|خراسان رضوی و خراسان شمالی
|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد
|دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر
|دانشگاه علوم پزشکی همدان
|کردستان، مرکزی و همدان
|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
|خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل
|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
|کرمان و هرمزگان
|دانشگاه علوم پزشکی مازندران
|گیلان، گلستان و مازندران
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|تهران، سمنان و قم
