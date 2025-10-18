پایان مهلت اصلاح اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۵ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان معاون رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اهمیت وصول به موقع بدهی‌های مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مالیاتی بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مطابق شرایط و ضوابط خاص به مدیران کل امور مالیاتی کشور تفویض اختیار جرایم را ابلاغ کرد.

بر این اساس مفاد این بخشنامه، حداکثر میزان بخشودگی جرایم سال ۱۳۹۹ و قبل از آن تا ۶۵ درصد، سال ۱۴۰۰ تا ۷۵ درصد، ۱۴۰۱ تا ۸۵ درصد سال ۱۴۰۲ تا ۹۵ درصد و سال ۱۴۰۳ و بعد از آن ۱۰۰ درصد است.

همچنین بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به صورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود.

گفتنی است؛ مقررات این دستورالعمل از یکم آبان ماه سال‏ جاری، لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت کنند، کماکان مشمول مزایای بخشنامه در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.

مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبان ماه

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴، مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد مالیات بر ارزش افزوده این دوره را تا ۲۵ آبان ماه سال جاری اعلام کرد.

با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب‌های صادره در سامانه، مؤدیانی که حداکثر تا روز یکشنبه (۲۵ آبان ‏ماه) نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، جریمه‌های بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مستردشده تا تاریخ یادشده، بخشیده می‌شود.

بر این اساس، باتوجه به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمات مشمول و عدم نیاز به تأیید صورت‌حساب‌های الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم (تابستان) سال ۱۴۰۴ را به صورت نقد پرداخت کنند، مشمول مزایای احصاء شده به شرح ذیل خواهند بود.

در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ‏جاری تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصاب‌های بخشودگی تفویض شده قبل از اعمال بخشودگی، تفویضی به مودی تعلق خواهد گرفت و این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود.