اجرای دیوارنگاره «مرثیه مادران» در میدان انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان زیباسازی شهرداری تهران، دیوارنگاره‌ای با عنوان «مرثیه مادران» با طراحی زنده‌یاد استاد حبیب‌الله صادقی و اجرای سیامک پاینده، بر دیواری به مساحت ۱۷۶ مترمربع در میدان انقلاب، مقابل مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد (منطقه ۶ تهران) اجرا شد.

این اثر با محوریت تکریم مقام مادران شهدا و زنان ایثارگر ایران و در ادای احترام به پیشگامان هنر انقلاب اسلامی، طی مدت یک ماه به انجام رسیده است.

نقاشی دیواری «مرثیه مادران» با بهره‌گیری از رنگ اکریلیک و ترکیب‌بندی نمادین، تصویری ماندگار از صبر، ایمان و عشق مادرانه را در یکی از پرترددترین میادین پایتخت به نمایش گذاشته است.