  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

اجرای دیوارنگاره «مرثیه مادران» در میدان انقلاب

اجرای دیوارنگاره «مرثیه مادران» در میدان انقلاب

سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد: دیوارنگاره‌ای با عنوان «مرثیه مادران» بر دیواری در میدان انقلاب اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان زیباسازی شهرداری تهران، دیوارنگاره‌ای با عنوان «مرثیه مادران» با طراحی زنده‌یاد استاد حبیب‌الله صادقی و اجرای سیامک پاینده، بر دیواری به مساحت ۱۷۶ مترمربع در میدان انقلاب، مقابل مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد (منطقه ۶ تهران) اجرا شد.

این اثر با محوریت تکریم مقام مادران شهدا و زنان ایثارگر ایران و در ادای احترام به پیشگامان هنر انقلاب اسلامی، طی مدت یک ماه به انجام رسیده است.

نقاشی دیواری «مرثیه مادران» با بهره‌گیری از رنگ اکریلیک و ترکیب‌بندی نمادین، تصویری ماندگار از صبر، ایمان و عشق مادرانه را در یکی از پرترددترین میادین پایتخت به نمایش گذاشته است.

کد خبر 6626294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها