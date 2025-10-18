اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فضای ورزشی رودسر و املش

محمد علیجانی شوکی در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای توسعه وگسترش فضای ورزشی رودسر اختصاص یافت.
وی رقم اختصاصی را قابل ملاحظه ذکر کرد و گفت: این میزان اعتبار برای توسعه، گسترش و تجهیز فضاهای ورزشی در نظر گرفته شده است.
علیجانی ابراز امیدواری کرد: از محل منابع و اعتبارات وزارت ورزش هم رقمی قابل توجهی برای شهرستانهای رودسر و املش در نظر گرفته شود.
نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: در سال جاری سه میلیارد تومان اعتبار برای هیئتهای ورزشی شهرستانهای رودسر و املش اختصاص و بزودی بین این هیئتها توزیع میشود.
وی با بیان اینکه به جد به فکر روند توسعه ورزش شهرستانهای رودسر و املش هستیم و آن را در عمل به اثبات رساندهایم تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که این دو شهرستان را به جایگاه واقعی خود در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی برسانیم و معتقدم اراده لازم در این زمینه وجود دارد.
نظر شما