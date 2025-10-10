به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیجانی عصر جمعه در حاشیه آیین اختتامیه نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در روستای هراتبر بخش رحیم‌آباد با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر نام‌گذاری امسال به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: این شعار، یک نقشه راه هوشمندانه برای تحول در اقتصاد، اشتغال و آینده‌نگری کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اشتغال و سرمایه‌گذاری، رمز توسعه اقتصادی پایدار کشور هستند، افزود: شهرستان رودسر ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه گردشگری دارد که با برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند، می‌توان آن را در مسیر اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی به کار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد با ارائه تسهیلات کم‌بهره به کارآفرینان، بستر لازم برای عرضه بهتر محصولات و ارتقای معیشت و رفاه فعالان این حوزه فراهم شود.

علیجانی تأکید کرد: نگاه مجلس، نگاهی حمایتی نسبت به اشتغال‌آفرینی است و با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی روستاها، می‌توان گامی مؤثر در جهت عدالت اقتصادی و توزیع فرصت‌ها برداشت.

گفتنی است؛ نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری به مناسبت روز ملی روستا به مدت چهار روز با حضور ۱۱ غرفه از بخش‌های مختلف در روستای هراتبر برگزار شد.