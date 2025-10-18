  1. جامعه
نشست حقوقی پاسخ به تجاوز ۱۲ روزه در دانشگاه تهران برگزار شد

نشست حقوقی پاسخ به تجاوز ۱۲ روزه در دانشگاه تهران با حضور رئیس جمعیت هلال احمر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز شنبه ۲۶ مهرماه، نشست پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، برگزار شد.

در این نشست، «عدالتخواهی بین‌المللی»، «عدالتخواهی ملی» و «حقوق قربانیان جنگ» از نگاه حقوقی و پاسخ به جنگ تحمیلی و تجاوز به کشور مورد بررسی قرار گرفت.

عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از مهمانان و سخنرانان این نشست حقوقی بودند.

