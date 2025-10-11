به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در نشست کمیته تخصصی امور آموزش مدیریت بحران که با هدف هم‌افزایی و تقویت تعاملات در حوزه آموزش همگانی و با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر و معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران برگزار شد، ضمن قدردانی از اهتمام مجموعه‌های نظامی، انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در توجه به امر آموزش همگانی، گفت: هدف از آموزش همگانی، افزایش سطح اطلاعات و آگاهی آحاد مردم در حوزه مقابله با مخاطرات است. تاب‌آوری اجتماعی، موضوعی است که در سایه این آگاهی‌ها به وجود می‌آید.

وی افزود: زمانی که مخاطرات را بشناسیم، می‌توانیم در حوزه پیشگیری و آموزش مؤثرتر عمل کنیم. برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مرتبط با مباحث پیشگیرانه و ارتقای فرهنگ ایمنی در آموزش‌ها، باعث کاهش خسارات در بخش‌های مختلف خواهد شد.

کولیوند ضمن اشاره به تأثیر مضاعف بحث مردمی‌سازی اقدامات، بیان کرد: در موضوع آموزش همگانی، نباید نقش‌ محوری مردم را نادیده بگیریم. اعتمادسازی و افزایش مشارکت عمومی، حصول نتایج در حوزه آموزش همگانی را تقویت می‌کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: توجه به بحث محلات ‌و ظرفیت‌های مردمی در این حوزه، از تأکیدات ریاست محترم جمهور است. مدیریت محلی در حوزه آموزش همگانی، امری است که باید بیش‌ از پیش مورد توجه این کمیته باشد. طرح ملی خادم، در این حوزه قطعا می‌تواند کمک‌های بسیار زیادی در این مسیر داشته باشد.

رئیس کمیته تخصصی امور آموزش مدیریت بحران با اشاره به تلاش مضاعف معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر در بحث تربیت مربیان آموزشی، گفت: از همکاران در معاونت به عنوان دبیر کمیته امور آموزش مدیریت بحران درخواست دارم، تربیت مربیان آموزشی در حوزه آمادگی در برابر مخاطرات را جزء اولویت‌های کاری دبیرخانه قرار دهد. تربیت مربیان در مجموعه‌ها و دستگاه‌ها، موجب افزایش مهارت‌آموزی در سطح کارکنان و به مراتب اعضای خانواده‌ها خواهد شد.

کولیوند در پایان بر تقویت هم‌افزایی و تعامل میان تمامی اعضای کمیته در بحث اقدام کارشناسی در حوزه آموزش همگانی بر محور تاب‌آوری جامعه تأکید کرد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست ضمن ارائه نقطه نظرات توسط اعضای کمیته، برای اولین بار از کتاب اصول کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات ویژه نابینایان به خط بریل، محتوای آموزشی ویژه ناشنوایان با موضوع ۶٠ مخاطره طبیعی و غیرطبیعی و پوستر کنفرانس بین‌المللی تأثیرات تغییرات اقلیمی‌بر رخداد حوادث و سوانح با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر و معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران، رونمایی شد.