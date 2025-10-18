به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان روز پنج‌شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور گسترده پزشکان و فعالان حوزه سلامت در محل دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. در پایان این رقابت، اعضای جدید هیئت‌مدیره در گروه‌های تخصصی مختلف انتخاب شدند.

در گروه پزشکان، دکتر پرویز کاشفی، دکتر عباسعلی جوادی، دکتر مازیار ستاری، دکتر الهه زارعان، دکتر علی شهریاری، دکتر سیامک شریفیان، دکتر محسن محمودیه، دکتر پوریا عادلی، دکتر الهه هنرمند و دکتر فرشته حقیقت به عنوان اعضای ترکیب جدید هیئت‌مدیره برگزیده شدند.

در گروه دندانپزشکان، دکتر عباسعلی خادمی و دکتر مهرداد برکتین بیشترین آرا را کسب کردند و در گروه ماماها، دکتر مرجان بیگی منتخب شد.

همچنین در گروه داروسازان، دکتر سید علی فاطمی و دکتر احسان مشتاقی رأی اعتماد همکاران خود را به دست آوردند و در گروه علوم آزمایشگاهی، دکتر محمدحسن بقایی انتخاب شد.

در گروه کارشناسان پروانه‌دار نیز حمیدرضا طغیانی، کارشناس تغذیه، به عنوان نماینده این بخش معرفی شد.

گزارش خبرنگار مهر می‌افزاید، با پایان شمارش آرا، ترکیب تازه هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان رسماً آغاز دوره جدید فعالیت خود را در راستای ارتقای جایگاه صنفی و علمی جامعه پزشکی استان اعلام کرد.