حمیدی:فردا آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی با تأکید بر لزوم رعایت زمان‌بندی قانونی اظهار کرد: بر اساس ماده قانونی مرتبط با انتخابات شوراهای اسلامی شهر، فردا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ آخرین فرصت قانونی برای استعفای مقامات و مشاغل هم‌تراز مورد اشاره درماده ۴۱ قانون شوراها است که قصد داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند.

وی افزود: داوطلبانی که مشمول قانون منع اشتغال هم‌زمان هستند، در صورت عدم استعفا و ثبت آن در سامانه مربوطه تا پایان روز ۲۷ مهر، امکان ثبت‌نام در انتخابات پیش‌رو را از دست خواهند داد.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان گفت: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

حمیدی خاطرنشان کرد: زمان ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز متعاقباً اعلام می‌شود.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، روز یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.