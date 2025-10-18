  1. استانها
ابراهیمی: فعالیت نمایندگی میراث‌فرهنگی دیلم به زودی آغاز می‌شود

بوشهر-مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: فعالیت نمایندگی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دیلم با هدف توسعه گردشگری شهرستان به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی شنبه شب در نشست با فرماندار شهرستان دیلم، با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری و برنامه‌ریزی برای توسعه این حوزه در شهرستان، از آغاز فعالیت نمایندگی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در شهرستان دیلم خبر داد و اظهار کرد: شمال استان بوشهر به‌ویژه شهرستان دیلم از مناطق مستعد در حوزه گردشگری است و با واگذاری و حمایت از چند طرح سرمایه‌گذاری، شاهد تحولات چشمگیری در این منطقه خواهیم بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان دیلم افزود: آثاری چون روستای تاریخی حصار، بندر تاریخی حماد، تل سرخو و دیگر مناطق گردشگری این شهرستان از جاذبه‌های مهم شمال استان هستند که باید بیش از پیش معرفی و مورد حمایت قرار گیرند.

توسعه گردشگری نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان دیلم دارد

فرماندار شهرستان دیلم نیز با تأکید بر حمایت از طرح‌های میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: توسعه گردشگری نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان دارد و مجموعه فرمانداری آماده همکاری کامل با اداره‌کل میراث‌فرهنگی است.

اسماعیل کاظمی افزود: باهماهنگی لازم مکان استقرار نمایندگی اداره کل میزاث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان دیلم تعیین شده و به‌زودی رئیس این نمایندگی معرفی خواهد شد.

همچنین در این نشست، مقرر شد با همکاری فرمانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، بازارچه صنایع‌دستی ویژه بانوان در شهرستان دیلم راه‌اندازی شود و جذب سرمایه‌گذار برای بندر تاریخی حماد در اولویت برنامه‌های توسعه گردشگری شمال استان بوشهر قرار گیرد.

