به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی شنبه شب در نشست با فرماندار شهرستان دیلم، با هدف بررسی ظرفیتهای گردشگری و برنامهریزی برای توسعه این حوزه در شهرستان، از آغاز فعالیت نمایندگی میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در شهرستان دیلم خبر داد و اظهار کرد: شمال استان بوشهر بهویژه شهرستان دیلم از مناطق مستعد در حوزه گردشگری است و با واگذاری و حمایت از چند طرح سرمایهگذاری، شاهد تحولات چشمگیری در این منطقه خواهیم بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند شهرستان دیلم افزود: آثاری چون روستای تاریخی حصار، بندر تاریخی حماد، تل سرخو و دیگر مناطق گردشگری این شهرستان از جاذبههای مهم شمال استان هستند که باید بیش از پیش معرفی و مورد حمایت قرار گیرند.
توسعه گردشگری نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان دیلم دارد
فرماندار شهرستان دیلم نیز با تأکید بر حمایت از طرحهای میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: توسعه گردشگری نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان دارد و مجموعه فرمانداری آماده همکاری کامل با ادارهکل میراثفرهنگی است.
اسماعیل کاظمی افزود: باهماهنگی لازم مکان استقرار نمایندگی اداره کل میزاث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان دیلم تعیین شده و بهزودی رئیس این نمایندگی معرفی خواهد شد.
همچنین در این نشست، مقرر شد با همکاری فرمانداری و ادارهکل میراثفرهنگی، بازارچه صنایعدستی ویژه بانوان در شهرستان دیلم راهاندازی شود و جذب سرمایهگذار برای بندر تاریخی حماد در اولویت برنامههای توسعه گردشگری شمال استان بوشهر قرار گیرد.
