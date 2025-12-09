  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

رئیس تبلیغات اسلامی دیلم: تقویت نقش بانوان در عرصه‌های مختلف ضروری است

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم بر لزوم بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت بانوان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و تقویت نقش آنها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کنارکوه صبح سه‌شنبه در هشتمین نشست شورای راهبری بانوان شهرستان دیلم، با بیان اینکه زنان در قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان باید به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل اتاق‌های فکر و برنامه‌ریزی جامع برای شناخت نیازها و مطالبات بانوان، افزود: در این راستا تلاش می‌شود از تمامی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بانوان در حوزه‌های فرهنگی و دینی استفاده شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم با تأکید بر اینکه اثرگذاری بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به‌صورت عینی و ملموس مشاهده شده است، گفت: بنا داریم با اجرای فعالیت‌های تعریف‌شده و متناسب با زیست‌بوم شهرستان، مسیر جامع‌تر و پویاتری را با محوریت مدارس و دانشگاه‌ها آغاز کنیم.

