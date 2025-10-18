به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگیهای صورتگرفته بین فراجا، راهداری و حملونقل جادهای، محور جاده کندوان در مسیر رفت و برگشت به منظور تسهیل در عبور دامها، از ساعت ۲۲ یکشنبه شب هفته جاری به مدت ۲۴ ساعت مسدود خواهد شد.
این محدودیت ترافیکی بهمنظور ایجاد امنیت و روانسازی عبور دامها در این محور حساس اعمال میشود و در طول مدت انسداد، تردد خودروها از این مسیر امکانپذیر نخواهد بود.
مسئولان مربوطه از رانندگان و شهروندان درخواست کردهاند برنامهریزی لازم را انجام داده و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
نظر شما