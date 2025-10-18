به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که مأموریت دریایی اتحادیه اروپا اعلام کرد یک تانکر حامل گاز مایع (LPG) با پرچم کامرون روز شنبه در نزدیکی سواحل یمن دچار انفجار و آتش‌سوزی گسترده شد.

براساس این گزارش، خدمه این کشتی پس از وقوع انفجار ناچار به ترک آن شدند.

مأموریت اروپایی موسوم به آسپیدس ( Aspides) در بیانیه‌ای اعلام کرد: تانکر «ام وی فالکون» (MV Falcon ) در حال حاضر در آتش می‌سوزد و در نزدیکی سواحل یمن است.

براساس این گزارش، گسترش آتش، خطر جدی برای تردد کشتی‌ها در این منطقه ایجاد کرده و از همه شناورهای حاضر در اطراف خواسته شده فاصله ایمن با این تانکر را حفظ کنند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، علت دقیق انفجار هنوز مشخص نشده است، اما شواهد اولیه نشان می‌دهد این حادثه احتمالاً ناشی از یک اتفاق ناگهانی بوده است.

گفته می‌شود حدود ۱۵ درصد از بدنه کشتی در آتش می‌سوزد.

در آن زمان گزارش شده بود که عملیات جست‌وجو و نجات خدمه ۲۶ نفره این تانکر در حال انجام است. تاکنون دو کشتی تجاری حاضر در نزدیکی محل حادثه توانسته‌اند ۲۴ نفر از خدمه را نجات دهند، اما دو نفر همچنان مفقود هستند.

شرکت امنیتی آمبری ( Ambrey) انگلیس اعلام کرد که تانکر ام وی فالکون از بندر صحار عمان به مقصد جیبوتی در حرکت بود و حادثه در فاصله حدود ۱۱۳ مایل دریایی جنوب‌شرقی بندر عدن در جنوب یمن اتفاق افتاده است.

منابع امنیتی تأکید کرده‌اند که هیچ نشانه‌ای از حمله موشکی یا پهپادی در منطقه مشاهده نشده و نوع حادثه نیز با الگوی حملات نیروهای حوثی ها (انصارالله) یمن همخوانی ندارد.

همچنین، یک مقام وزارت دفاع دولت صنعا مورد حمایت انصارالله در گفت‌وگو با خبرگزاری صبا هرگونه ارتباط این گروه با این حادثه را رد کرده است.

نیروهای انصارالله یمن از سال ۲۰۲۳ تا پیش از توافق آتش بس غزه و در حمایت از مردم این منطقه و مردم فلسطین حملات متعددی را علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ انجام داده‌اند.

این اقدامات در قالب عملیات پشتیبانی از مردم غزه و در حمایت از آنها علیه تجاوز همه جانبه رژیم صهیونیستی به این منطقه صورت گرفته است.

پیگیری مهر؛ نفتکش مورد حمله ارتباطی با ناوگان کشتیرانی ایران ندارد

در پی انتشار خبر برخی رسانه‌های خارجی درباره هدف قرار گرفتن نفتکش ایرانی توسط زیردریایی آمریکا، بررسی‌های خبرنگار مهر نشان داد، هیچ‌گونه ارتباطی با ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

با این حال، بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر و بررسی اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع رسمی، نفتکش مورد اشاره هیچ‌گونه ارتباطی با ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ندارد.