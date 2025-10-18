دولت یمن: شهادت الغماری عزم ما را برای مقابله با دشمن بیشتر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت المسیره، در ادامه واکنش‌های شخصیت‌های یمنی به شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل ارتش یمن، «محمد مفتاح» نخست وزیر پیشبرد امور این کشور، شهادت این فرمانده یمنی را به سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن تسلیت گفت.

محمد مفتاح تاکید کرد که شهید الغماری و رویکرد جهادی او همچنان منبع افتخار، عزت و کرامت ملت یمن و امت اسلامی و الهام بخش نسل‌های آزاده‌ای خواهد شد که در راه جهاد، عزت و سربلندی گام برمی‌دارند.

نخست وزیر پیشبرد امور یمن گفت: شهادت این فرمانده مجاهد ما تنها قدرت و عزم یمنی‌ها را برای حمایت از برادران مظلوممان در نوار غزه و نیز دفاع از آرمان فلسطین و همه مسائل سرنوشت ساز امت اسلامی تقویت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: شهید الغماری در نبرد با ائتلاف متجاوز آمریکایی- صهیونیستی و همچنین طی دو سال قبل، در چارچوب نبرد «پیروزی موعود و جهاد مقدس» برای حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه، نقش اساسی ایفا کرد که نشان دهنده روحیه ایمانی و تعلق خاطر بالای ایشان به میهن، امت اسلامی و همه مسائل سرنوشت ساز بود.

روز پنجشنبه، نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش یمن خبر داد.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است: شهادت فرمانده جهادی سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری را به مردم یمن تسلیت عرض می‌کنیم. روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری در حین انجام وظیفه جهادی و دینی خود و به عنوان شهیدی سعادتمند در میان کاروان شهدای بزرگ راه قدس، به آسمان عروج کرد.