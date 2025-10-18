وقوع حادثه دریایی جدید در سواحل یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شرکت دریایی انگلیسی امبری از وقوع یک حادثه دریایی در مقابل سواحل یمن خبر داد.

این گزارش به جزئیات بیشتری از این حادثه اشاره نکرده و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که حادثه مذکور در مقابل منطقه أحور در سواحل یمن روی داده است.

نیروهای انصار الله یمن در واکنش به جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، اقدام به محاصره دریایی کشتی‌های صهیونیستی و کشتی‌هایی کرده بود که به سمت سواحل رژیم صهیونیستی در حال حرکت بودند. این عملیات البته با آتش بس در غزه متوقف شده است.

نیروهای یمنی همچنین کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی که در تجاوزها و حملات هوایی ماه‌های گذشته به شهرها و مناطق مسکونی این کشور شرکت داشته اند را نیز جزو اهداف مشروع خود در حمایت از تمامیت ارضی یمن برشمرده است.