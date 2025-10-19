حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری نماز و پیام مقام معظم رهبری که این اجلاس را «یکی از سودمندترین گردهمایی‌های کشور» دانستند، اظهار کرد: این اجلاس‌ها روح تازه‌ای در کالبد فعالیت‌های فرهنگی کشور می‌دمد و هر سال با تکیه بر رهنمودهای رهبر انقلاب، برنامه‌های نماز در استان چهارمحال و بختیاری نیز هدفمندتر و مردمی‌تر می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برگزاری نشست‌های تخصصی نماز در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها، تربیت مربیان بومی نماز و راه‌اندازی پویش‌های رسانه‌ای از برکات این گردهمایی‌ها است ادامه داد: اجلاس نماز باعث شده ما در استان به نماز نه فقط به عنوان یک فریضه فردی، بلکه به عنوان یک جریان فرهنگی اجتماعی نگاه کنیم و رهنمودهای معظم له نقشه راه اقامه نماز در کشور است.

کریمی با یادآوری اهمیت و جایگاه نماز و استناد به کلام امیرالمومنین (ع) که فرمودند «لَیْسَ عَمَلٌ اَحَبَّ اِلَی الله عَزَّوَجَلَّ مِنَ الصَّلاةِ، فَلا یَشْغَلَنَّکُمْ عَنْ اَوقاتِها شَیْءٌ مِنْ اُمورِ الدُّنیا»، افزود: ایشان فرمودند: هیچ عملی نزد خداوند محبوب‌تر از نماز نیست پس هیچ کار دنیایی شما را در وقت نماز به خود مشغول ندارد. همچنین پیامبر گرامی اسلام (ص) در حدیثی فرمودند نماز دوست‌داشتنی‌ترین اعمال نزد خدواند عزوجل و آخرین سفارش انبیای الهی است.

بازنمایی آثار معنوی نماز برای مخاطبان

وی با اشاره به فرازی از پیام مقام معظم رهبری که «نماز دل را آرام، اراده را مستحکم، ایمان را ژرف و امید را زنده می‌کند»، گفت: ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری برای نشان دادن این آثار معنوی برنامه‌هایی با محور «نماز و آرامش در زندگی» برگزار می‌کند. همچنین در مدارس کلاس‌هایی برای نوجوانان داریم که در آن تجربه‌های واقعی از اثر نماز در کاهش اضطراب و افزایش امید بیان می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان اضافه کرد: همچنین بنا داریم در قالب فیلم کوتاه پویش «آرامش دل‌ها» را راه‌اندازی کنیم که نمونه‌های واقعی و عینی از تأثیر نماز در خانواده‌ها به جامعه معرفی شود؛ استفاده از ظرفیت عظیم روحانیون طرح امین و هجرت در مدارس استان با رویکرد آموزش عملی نماز از دیگر تلاش‌ها در این راستا بوده است.

نقش پدران و مادران و معلمان در گسترش فرهنگ نماز

کریمی با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب بر نقش پدران و مادران و سپس معلمان در گسترش فرهنگ نماز تأکید کردند، اظهار کرد: ما معتقدیم تربیت نمازی باید از خانه آغاز شود و در مدرسه ادامه یابد که در این راستا برای مادران، کارگاه‌هایی با عنوان آموزش عملی نماز و شیوه‌های دعوت به نماز برگزار شده و تا پایان سال ادامه دارد که در این کارگاه‌ها روش‌های انتقال محبت نماز به فرزندان تمرین می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری افزود: در مدارس نیز با آموزش و پرورش استان تفاهم‌نامه‌ای امضا شد و مربیان پرورشی آموزش‌های تخصصی نماز را می‌گذارنند. در کنار آن، جشنواره‌هایی با همکاری آموزش و پرورش برای معلمان موفق در زمینه نماز و نیز اجلاس‌های نماز در مناطق ۱۷ گانه آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

کریمی استفاده از «ابزارهای نوین و مشوق‌ها» برای آموزش نماز در پیام رهبر انقلاب را نیز یادآور شد و گفت: در چهارمحال و بختیاری از چند سال پیش پروژه‌ای با عنوان نماز و فضای مجازی و درحال حاضر فن‌آوری‌های نوین را آغاز کرده‌ایم که این طرح شامل تولید نرم‌افزار آموزشی نماز ویژه کودکان، پاسخ‌گوی هوشمند به سوالات شرعی و تولید محتوای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی است.

فن‌آوری باید در خدمت معنویت قرار گیرد

وی با تأکید بر هدف‌گذاری ستاد اقامه نماز استان مبنی بر اینکه فن‌آوری در خدمت معنویت قرار گیرد، بیان کرد: همچنین در حال همکاری و رایزنی با شرکت‌های دانش‌بنیان بومی و استانی هستیم تا از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش نماز و پاسخ به شبهات استفاده کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رهبر انقلاب فرمودند باید «ظرافت‌های پرمعنی نماز» برای مردم تبیین شود، ادامه داد: منظور اصلی در فرمایش حضرت آقا باطن نماز یعنی عشق، خشوع و گفت‌وگوی صمیمی با خداوند است.

کریمی به اقدامات در استان برای دستیابی به این مهم اشاره و اظهار کرد: ما در استان تلاش داریم تا در کنار آموزش احکام و حرکات نماز، به بعد معنوی آن نیز بپردازیم که در این راستا کارگاه‌هایی با عنوان «طرح نیک محراب معراج» برای مربیان برگزار شده تا یاد بگیرند چگونه مفهوم حضور قلب و آرامش در نماز را به نسل جدید منتقل کنند چرا که این واجب دینی به فرموده امیرالمومنین امام علی (ع)، دژ محکم خداوند مهربان و وسیله راندن شیطان است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب تأکید کردند رجال دینی و متدینین باید تبلیغ نماز را تکلیف خود بدانند، افزود: برای تقویت این روحیه در استان، ستاد اقامه نماز با همکاری حوزه علمیه طرحی با عنوان «محراب» و «یاوران نور» را اجرا کرده که در سال جاری نیز ادامه دارد و در این طرح، طلاب جوان و ائمه جماعت مدارس به عنوان مبلغ نماز آموزش می‌بینند و به مناطق مختلف اعزام می‌شوند.

وی اضافه کرد: همچنین در هر شهرستان از ائمه جماعات فعال تقدیر می‌شود تا انگیزه و احساس مسئولیت عمومی تقویت شود.

ظرفیت نیروی انسانی چهارمحال و بختیاری در حوزه نماز

کریمی به ظرفیت نیروی انسانی در استان چهارمحال و بختیاری در حوزه نماز اشاره و بیان کرد: شخصیت‌های ارزشمندی در استان داریم که سال‌ها عمر خود را صرف ترویج نماز کرده‌اند، در این راستا ائمه جماعات پیشکسوت، معلمان دلسوز نماز و پدران ومادران مؤمنی که فرزندان نمازخوان تربیت کرده‌اند باید تجلیل شوند و ستاد اقامه نماز هر سال در اجلاس نماز این افراد در قالب «فعالان و خادمان نماز» قدردانی می‌کند.

وی با اشاره به فرازی از پیام رهبر انقلاب که فرمودند: «نیاز دنیوی و اخروی هر فرد مسلمان به نماز» را باید تبیین کرد، تصریح کرد: باید به جوانان نشان دهیم که نماز فقط یک عبادت فردی نیست بلکه رمز آرامش، امید و موفقیت در دنیاست. کسی که اهل نماز است، تصمیم‌هایش سنجیده‌تر و روابطش سالم‌تر می‌شود و در آخرت هم نماز نخستین معیار سنجش ایمان است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان در پایان گفت: در برنامه‌های ستاد اقامه نماز استان تلاش شده تا این پیوند با زبان ساده در قالب فیلم، انیمیشن و گفت‌وگوهای دانش‌آموزی نشان داده شود.