حجتالاسلام والمسلمین علیرضا ملکمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات برپایی نمازهای جماعت در دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهار مسجد استان دارای مسجد هستند، اظهار کرد: این دانشگاهها شامل دانشگاه دولتی شهرکرد، دانشگاه پیامنور، علوم پزشکی و آزاد اسلامی است.
دبیر اقامه نماز دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بقیه دانشگاهها و مراکز تابعه دانشگاهی و خوابگاههای دانشجویی مجهز به نمازخانه و دارای امام جماعت هستند، ادامه داد: در اکثر قریب به اتفاق این مراکز نماز جماعت بهصورت منظم برگزار میشود که البته بیمارستانهای ناغان و فلارد به علت نبود فضای کافی، از نمازخانه مناسب برخوردار نیستند.
برپایی روزانه ۵۵ نماز جماعت در مراکز دانشگاهی استان
ملکمحمدی تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری در مجموع، روزانه ۵۵ نماز جماعت در دانشگاهها و مراکز تابعه دانشگاهی سراسر استان برپا میشود.
وی در خصوص وظایف ائمه جماعات دانشگاهها خاصه خوابگاههای دانشجویی، اظهار کرد: این افراد علاوه بر شرکت در نمازهای جماعت، در طراحی و راهبری برنامههای فرهنگی و دینی، نشستهای بصیرتی و تبیینی، مشاوره و پاسخگویی به سوالات شرعی، روانشناسی اسلامی، پاسخ به شبهات و ... در دانشگاه و خوابگاه نیز فعالیت دارند.
ملکمحمدی به برگزاری دورههای توانمندسازی و نشستهای توجیهی ائمه جماعات اشاره و تصریح کرد: این دورهها در طول سال در چندین جلسه و کارگاه بهصورت استانی و سراسری با حضور اساتید و مسئولان ملی برگزار میشود.
دبیر اقامه نماز دانشگاههای چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در هر دانشگاه یک شورای اقامه نماز تشکیل شده که ریاست آن را رئیس دانشگاه و دبیری آن را مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بر عهده دارد و تمام برنامههای ناظر به اقامه نماز ذیل این شورا سیاستگذاری و راهبری میشود.
فعالیت شوراهای اقامه نماز در دانشگاههای استان
ملکمحمدی تصریح کرد: این شورا در هر فصل باید حداقل یک جلسه تشکیل دهد و تمام مشکلات و موانع اقامه نماز و مباحث ترویج فرهنگ این واجب دینی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و تصمیمگیری مقتضی صورت گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر عوامل افزایش اقبال دانشجویان و اساتید نسبت به نمازهای جماعت دانشگاه، یادآور شد: متأسفانه باید گفت تبلیغات سوء دشمنان و بدخواهان دین در فضای مجازی باعث القای شبهات و سوالات در بین آحاد جامعه خاصه نوجوانان و جوانان شده است که رفع آنها به راحتی امکانپذیر نیست اما باید با کارهای تبیینی قوی و اثرگذار پاسخ داده شود.
ملکمحمدی گفت: البته کارهایی در این خصوص انجام میگیرد که باید قویتر و دقیقتر باشد و در این راستا برنامهها و کارگاههایی برگزار شده که همت مسئولان دانشگاهها باید بیش از اینها باشد.
