۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

تمهیدات برپایی نمازهای جماعت در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - دبیر اقامه نماز دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه روزانه ۵۵ نماز جماعت در دانشگاه‌ها و مراکز تابعه در سراسر استان برپا می‌شود به تشریح تمهیدات اقامه نماز پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا ملک‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات برپایی نمازهای جماعت در دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهار مسجد استان دارای مسجد هستند، اظهار کرد: این دانشگاه‌ها شامل دانشگاه دولتی شهرکرد، دانشگاه پیام‌نور، علوم پزشکی و آزاد اسلامی است.

دبیر اقامه نماز دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بقیه دانشگاه‌ها و مراکز تابعه دانشگاهی و خوابگاه‌های دانشجویی مجهز به نمازخانه و دارای امام جماعت هستند، ادامه داد: در اکثر قریب به اتفاق این مراکز نماز جماعت به‌صورت منظم برگزار می‌شود که البته بیمارستان‌های ناغان و فلارد به علت نبود فضای کافی، از نمازخانه مناسب برخوردار نیستند.

برپایی روزانه ۵۵ نماز جماعت در مراکز دانشگاهی استان

ملک‌محمدی تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری در مجموع، روزانه ۵۵ نماز جماعت در دانشگاه‌ها و مراکز تابعه دانشگاهی سراسر استان برپا می‌شود.

وی در خصوص وظایف ائمه جماعات دانشگاه‌ها خاصه خوابگاه‌های دانشجویی، اظهار کرد: این افراد علاوه بر شرکت در نمازهای جماعت، در طراحی و راهبری برنامه‌های فرهنگی و دینی، نشست‌های بصیرتی و تبیینی، مشاوره و پاسخگویی به سوالات شرعی، روانشناسی اسلامی، پاسخ به شبهات و ... در دانشگاه و خوابگاه نیز فعالیت دارند.

ملک‌محمدی به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و نشست‌های توجیهی ائمه جماعات اشاره و تصریح کرد: این دوره‌ها در طول سال در چندین جلسه و کارگاه به‌صورت استانی و سراسری با حضور اساتید و مسئولان ملی برگزار می‌شود.

دبیر اقامه نماز دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در هر دانشگاه یک شورای اقامه نماز تشکیل شده که ریاست آن را رئیس دانشگاه و دبیری آن را مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بر عهده دارد و تمام برنامه‌های ناظر به اقامه نماز ذیل این شورا سیاستگذاری و راهبری می‌شود.

فعالیت شوراهای اقامه نماز در دانشگاه‌های استان

ملک‌محمدی تصریح کرد: این شورا در هر فصل باید حداقل یک جلسه تشکیل دهد و تمام مشکلات و موانع اقامه نماز و مباحث ترویج فرهنگ این واجب دینی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و تصمیم‌گیری مقتضی صورت گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر عوامل افزایش اقبال دانشجویان و اساتید نسبت به نمازهای جماعت دانشگاه، یادآور شد: متأسفانه باید گفت تبلیغات سوء دشمنان و بدخواهان دین در فضای مجازی باعث القای شبهات و سوالات در بین آحاد جامعه خاصه نوجوانان و جوانان شده است که رفع آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست اما باید با کارهای تبیینی قوی و اثرگذار پاسخ داده شود.

ملک‌محمدی گفت: البته کارهایی در این خصوص انجام می‌گیرد که باید قوی‌تر و دقیق‌تر باشد و در این راستا برنامه‌ها و کارگاه‌هایی برگزار شده که همت مسئولان دانشگاه‌ها باید بیش از اینها باشد.

