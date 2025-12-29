اجلاس نماز استان هرمزگان در دی ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد اعتمادی مدیر ستاد اقامه نماز استان هرمزگان از برگزاری اجلاس نماز در دی ماه خبر داد و گفت: فرصتی نیک برای انعکاس این ندا و ماذنه‌ای شایسته و فراخوان همگانی در این تلاش نورانی و مقدس است.

وی افزود: این رویداد معنوی با هدف گسترش فرهنگ نماز و تقویت جایگاه آن در زندگی اجتماعی مردم استان هدف گذاری و طراحی شده است و مسئولان، مدیران، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه بویژه مادران، بانوان و خانواده‌ها در آن حضور خواهند داشت.

حجت‌الاسلام و المسلمین اعتمادی، مشاور استاندار و مدیر ستاد اقامه نماز استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت این اجلاس گفت: نماز ستون دین و عامل سلامت جامعه است. گسترش فرهنگ نماز وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تحقق این فرهنگ اهتمام و تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی افزود: اجلاس امسال با برنامه‌ریزی‌های متفاوت نسبت به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد و کمیته‌های تخصصی شامل تبلیغات و اطلاع‌رسانی، پشتیبانی و خدمات، امنیت و حراست برای اجرای هرچه بهتر این رویداد تشکیل شده‌اند.

به گفته اعتمادی، ایجاد فضای مناسب برای ارائه راهکارها و شیوه‌های دعوت خانواده‌ها از فرزندان به نماز؛ جلب توجه عمومی به اهمیت نماز و تقدیر از خادمان و فعالان این حوزه از جمله اهداف اصلی اجلاس است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: ستاد اقامه نماز مصمم است با الهام از آیات کریمه قرآن و رهنمودهای مقام معظم رهبری، فرهنگ نماز با تشریک مساعی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها را در جامعه نهادینه کند و جامعه را به اقامه نماز اول وقت، جماعت و حضور در مساجد رهنمون و ارائه طریق نماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: طرح جامع تجلیل از فعالان نماز در اولویت کاری ستاد قرار گرفته و همه گروه‌ها از جمله مدیران، معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و بانوان و ائمه جمعه و جماعات مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

اعتمادی در پایان گفت: این اجلاس چراغ راهی برای فعالان حوزه نماز خواهد بود و زمینه‌ای برای تحقق پیام‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در اجلاس‌های سراسری در راستای بسط و توسعه فرهنگ نماز در سراسر استان فراهم می‌آورد.