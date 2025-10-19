اعتراضات ضدترامپ به روایت آمار؛ قیام ۷ میلیون آمریکایی علیه «پادشاه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، طبق اعلام سازمان‌دهندگان تظاهرات گسترده دیروز در سراسر آمریکا علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، در این اعتراضات دست کم هفت میلیون نفر حضور پیدا کردند.

در بیانیه‌ای که سازمان‌دهندگان این تظاهرات منتشر کرده‌اند، آمده است: در یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات‌های سراسر یک روزه در تاریخ آمریکا، حدود هفت میلیون آمریکایی، دو میلیون بیشتر از اعتراضات ژوئن، امروز در بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ شهر کوچک و بزرگ برای راهپیمایی مسالمت‌آمیز «نه به پادشاه» گرد هم آمده و در برابر خودکامگی کنار یکدیگر ایستاده و اثبات کردند که کشور به مردم تعلق دارد نه پادشاهان.

اعتراضات قبلی «نه به پادشاه» ۱۴ ژوئن(۲۴ خرداد) درست همزمان با تولد ترامپ و روز رژه نظامی در واشنگتن برگزار شد. دست کم ۲ هزار و ۱۰۰ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شد و حدود پنج میلیون آمریکایی را به خیابان‌ها کشاند.