ترامپ با ویدئویی عجیب به معترضان آمریکایی واکنش نشان داد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تظاهرات گسترده علیه وی در سراسر آمریکا، ویدئویی ساخته‌شده با هوش مصنوعی و محتوایی عجیب منتشر کرد.

در این ویدئو، ترامپ با تاجی بر سر، سوار بر جنگنده‌ای دیده می‌شود که حین پرواز بالای سر معترضان «نه به پادشاه» که به نظر در میدان تایمز تجمع کرده‌اند، آنها را با «مایعی قهوه‌ای‌رنگ»، بمباران می‌کند!

در پس‌زمینه نیز در اشاره‌ای آشکار به فیلم سری فیلم‌های «تاپ گان/Top Gun»، موزیک «منطقه خطر» شنیده می‌شود!

طبق اعلام سازمان‌دهندگان تظاهرات گسترده دیروز در سراسر آمریکا علیه ترامپ، در این اعتراضات دست کم هفت میلیون نفر حضور پیدا کردند. تظاهرات مردمی در آمریکا با شعار «نه به پادشاه» در واشنگتن دی سی پایتخت این کشور در اعتراض به خودکامگی ترامپ برگزار شد.

اعتراضات قبلی «نه به پادشاه» ۱۴ ژوئن(۲۴ خرداد) درست همزمان با تولد ترامپ و روز رژه نظامی در واشنگتن برگزار شد. دست کم ۲ هزار و ۱۰۰ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شد و حدود پنج میلیون آمریکایی را به خیابان‌ها کشاند.