به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، «جنبش نه به پادشاهان» فردا شنبه قرار است تظاهرات گسترده‌ای را در اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دفاع از روند دموکراسی در این کشور برگزار کند. این تظاهرات در شهرهای متعدد از نیویورک گرفته تا سان فرانسیسکو و شیکاگو و آتلانتا انجام خواهد شد.

این دومین روز از اعتراضات ملی از ژوئن گذشته تاکنون است و قرار است مانند ژوئن گذشته میلیون‌ها نفر در تظاهرات اعتراض آمیز علیه سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خیابان‌ها بریزند.

حدود چهار ماه بعد از برپایی اولین تظاهرات اعتراض آمیز، ساماندهی کنندگان این اعتراضات پیش بینی می‌کنند که بیش از ۲۶۰۰ تجمع و تظاهرات بزرگ در شهرهای مختلف آمریکا از جمله شهرهای مهم این کشور برگزار شود.

جنبش سازماندهی کننده این تظاهرات حتی پیش بینی می‌کنند روند اعتراضات به کشور کانادا نیز کشیده شود.

دیردیری شیولینگ یکی از رهبران اتحادیه آزادی‌های مدنی متخصص دفاع از حقوق شهروندی، در کنفرانس مطبوعاتی که ۵ شنبه برگزار شد، اعلام کرد که در این تظاهرات که روز شنبه برگزار خواهد شد، میلیون‌ها نفر شرکت خواهند داشت تا به دولت ترامپ بگویند که در کشوری زندگی می‌کنند که مردم در آن با هم برابر هستند و قوانین کشور برای همه لازم الاجرا است.

وی ادامه داد که نادیده گرفتن قوانین موجود در کشور از سوی دونالد ترامپ و متحدان وی برای مردم قابل پذیرش نیست و آنها اجازه ساکت کردن مردم را نمی‌دهند.

لیا گرینیرگ یکی دیگر از عناصر سازماندهی این تظاهرات گفت که دولت ترامپ گارد ملی را به شهرهای مختلف این کشور می‌فرستد و مردم به ویژه افراد مهاجر از کشورهای همسایه را می‌ترساند. آنها مخالفان خود را در عرصه قضائی تحت تعقیب قرار می‌دهند و ساکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه روش سنتی سرکوبگری شامل تهدید و دروغ پردازی و بردن آبروی دیگران و ترساندن آنها در آمریکا همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: ما تسلیم نمی‌شویم و در برابر این فشارها سر خم نمی‌کنیم.