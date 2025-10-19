مخالفان «ژولیوس سزار نارنجی» به صف شدند؛ از رابرت دنیرو تا جیمی کیمل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، معترضان ترامپ در دومین حرکت اعتراضی با عنوان «پادشاه نمی‌خواهیم» در شهرهای مختلف آمریکا راهپیمایی کردند و برای محکوم کردن دولت ترامپ وارد میدان شدند. هالیوود هم در حمایت از این تظاهرات کم نیاورد.

روز شنبه، صدها هزار آمریکایی در همه ایالت‌های آمریکا برای اعتراض به دونالد ترامپ و دولت او به خیابان‌ها آمدند. مانند تظاهرات اول «پادشاه نمی‌خواهیم» که ماه ژوئن برگزار شد، ورود گارد ملی به مناطق بزرگ شهری و کاهش گسترده برنامه‌های فدرال از دغدغه‌های اصلی معترضان است.

مارک رافالو یکی از هالیوودی‌های همیشه مخالف دولت ترامپ از جمله چهره‌هایی بود که به فریاد اعتراضات پیوست.

وی نوشت: فوق‌العاده است. خیلی از مردمی که عاشق آمریکا هستند با اعتراض «پادشاه نمی‌خواهیم» همراه هستند.

جیمی کیمل اینفوگرافیکی در اینستاگرام منتشر کرد که دربرگیرنده ده‌ها لقب تند و تیز برای ترامپ بود و پیشنهاد کرد معترضان با استفاده از این صفات رئیس جمهور را روی تابلوهای اعتراضی خود خطاب کنند. نمونه‌هایی از این القاب شامل سردسته دزدان، مک‌گلفی حریص، مار-آ-لاردو، ژولیوس سزار نارنجی و عمو کلاهبردار است.

وی نوشت: وقتی پوسترهای «پادشاه نمی‌خواهیم» خود را می‌سازید، به یاد داشته باشید … دونالد ترامپ عاشق یک لقب خوب است.

چند روز جلوتر رابرت دنیرو در ویدیویی ظاهر شد تا مردم را به شرکت در تظاهرات «پادشاه نمی‌خواهیم» تشویق کند.

دنیرو گفت: اعتراض اصلی «پادشاه نمی‌خواهیم» ۲۵۰ سال پیش رخ داد و مردم آمریکا به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌خواهند تحت حکومت شاه جورج سوم زندگی کنند. آنها استقلال خود را اعلام کردند و برای دموکراسی جنگ خونینی را آغاز کردند. از آن زمان تاکنون ۲ قرن و نیم دموکراسی داشته‌ایم. اغلب چالش‌برانگیز، گاهی آشفته اما همیشه ضروری.

دنیرو ادامه داد: حالا ما یک پادشاه احتمالی داریم که می‌خواهد این دموکراسی را از بین ببرد؛ شاه دونالد اول. لعنت به این. ما دوباره برمی‌خیزیم، این بار، بدون خشونت صدایمان را بلند می‌کنیم تا اعلام کنیم: نه به پادشاهان.

جان کیوزاک در جریان اعتراض به مخالفت با حکومت سلطنتی ترامپ در شیکاگو در مصاحبه‌ای گفت: همه اینها ناراحت‌کننده است. دیدن نوعی رفتار فاشیستی اقتدارگرایانه که جناح راست مدت‌هاست به آن مشغول است و تبدیل شدن آن به واقعیت، قابل پیش‌بینی، اما عمیقاً ناراحت‌کننده است.

پل شریدر در فیس‌بوک عکسی از اعتراض به عدم سلطنت در میدان تایمز با عنوان «من آنجا بودم» منتشر کرد.

گلن کلوز نامزد ۸ جایزه اسکار، عکسی منتشر کرد که در آن تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «نه الیگارشی. نه دیکتاتور. نه مستبد. نه خودکامه. نه پادشاه!!» در توضیح عکس، او از سخنرانی آبراهام لینکلن نقل قول کرد و نوشت: «… حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم، از روی زمین محو نخواهد شد.»

اسپایک لی نیز با انتشار پوستری از تظاهرات، تاکید کرد وقت رفتن ترامپ است.