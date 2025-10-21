رابرت دنیرو: تنها راه مبارزه با یک قلدر مبارزه بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پس از تظاهرات سراسری روز شنبه در آمریکا که برای اعتراض به ترامپ و دولت او برگزار شد، رابرت دنیرو گفت که کشور باید مقاومت بسیار بیشتری نشان دهد، زیرا سیاستمداران تنها به چنین مقاومتی توجه می کنند و آن را رسمیت خواهند شناخت.

دنیرو افزود: ما باید کاری کنیم که قانون‌گذاران «بیشتر از خشم مردم» بترسند تا «خشم ترامپ». ما نمی‌توانیم دست برداریم و او را رها کنیم زیرا او قرار نیست کاخ سفید را ترک کند. او نمی‌خواهد کاخ سفید را ترک کند. او کاخ سفید را ترک نخواهد کرد. هر کسی فکر می‌کند که او این کار را خواهد کرد، فقط خود را فریب می‌دهد.

این بازیگر محبوب در ادامه از مردم خواست به اعتراض علیه دونالد ترامپ ادامه دهند.

وی بیان کرد: جمهوری‌خواهان چون می‌دانند، با آن کنار می‌آیند. این یک وضعیت قلدری کلاسیک است. ما آن را می‌بینیم و هیچ راه دیگری برای مقابله با یک قلدر وجود ندارد. باید با او روبه رو شوی و با او مبارزه کنی و او را عقب برانی. این تنها راهی است که جواب خواهد داد.

در حالی که نزدیک به ۷ میلیون نفر در اعتراضات روز شنبه با عنوان «پادشاه نمی خواهیم» شرکت کردند، یک مورد جدی تظاهرکنندگان سرکوب شدید مهاجرت توسط دولت بود. حضور گارد ملی در شهرهای بزرگ و کاهش گسترده برنامه‌های فدرال نیز از انگیزه‌های اصلی شرکت‌کنندگان بود.

دنیرو یکی از چهره‌های اصلی هالیوود بود که در حمایت از جنبش «پادشاه نمی خواهیم» صحبت کرد. وی ۹ اکتبر در یک فیلم ویدیویی ظاهر شد تا مردم را به شرکت در تظاهرات تشویق کند.