تشخیص زودرس سرطان‌ به کمک هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، چهلمین کنگره رادیولوژی ایران توسط انجمن رادیولوژی ایران با حضور بیش از ۴۰۰ سخنران داخلی و خارجی و مشارکت بیش از ۴ هزار نفر از اعضای جامعه رادیولوژی کشور، از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای ایران مال تهران برگزار میشود.
محورهای اصلی این رویداد علمی که با هدف تبادل دانش و ارائه تازهترین دستاوردهای علمی و فناورانه در حوزه تصویربرداری پزشکی برگزار میشود، شامل تشخیص زودرس سرطانها، جایگاه هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی و توسعه فناوریها است.
بابک صلواتی پور رئیس کنگره کنگره و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اهمیت نقش رادیولوژی در ارتقای سلامت جامعه گفت: کنگره چهلم فرصت ارزشمندی است برای مرور تحولات روز دنیا در زمینه تصویربرداری، بهویژه تلفیق دادههای هوش مصنوعی با دادههای تصویری. این همافزایی میتواند به تشخیص زودرستر و درمان مؤثرتر بسیاری از بیماریها، از جمله سرطانها، منجر شود.
در این دوره از کنگره، علاوه بر برگزاری سخنرانیها و پنلهای تخصصی، کارگاههای آموزشی متعددی نیز برگزار خواهد شد.
کنگره رادیولوژی ایران یکی از باسابقهترین رویدادهای علمی کشور در حوزه تصویربرداری پزشکی است که با مدیریت انجمن رادیولوژی ایران، امسال وارد چهلمین سال برگزاری خود میشود و تلاش دارد با رویکردی بهروز، مسیر توسعه دانش و فناوری در جامعه رادیولوژی ایران را ادامه دهد.
نظر شما