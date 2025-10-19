سرهنگ علی مولوی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سراسری برخورد با چراغهای زنون غیر استاندارد اظهار کرد: با توجه به افزایش نارضایتی رانندگان و گزارشهای مردمی مبنی بر خیرگی و مزاحمت نوری ناشی از چراغهای زنون، پلیس راه طرح برخورد با این تخلف را در تمامی محورهای اصلی و فرعی استان به اجرا گذاشته است.
وی افزود: در طول اجرای یکهفتهای این طرح، مأموران پلیس راه با چهار هزار و هشت مورد تخلف مربوط به نصب چراغهای زنون و چراغهای سفید خیرهکننده غیر استاندارد برخورد کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۶۶ درصدی را نشان میدهد.
سرهنگ مولوی با تأکید بر خطرات این چراغها گفت: چراغهای زنون غیر استاندارد نه تنها موجب خیرگی و کاهش دید سایر رانندگان در شب میشوند، بلکه یکی از عوامل مهم بروز تصادفات جادهای هستند. متأسفانه برخی رانندگان بدون توجه به پیامدهای ایمنی، اقدام به نصب چراغهای پرنور و غیرمجاز میکنند که این عمل افزون بر تخلف محسوب شدن، در برخی موارد موجب توقیف خودرو نیز میشود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه اجرای این طرح بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، اظهار کرد: هدف پلیس صرفاً برخورد نیست بلکه ارتقای فرهنگ رانندگی و افزایش ایمنی تردد در جادههای استان است.
وی از رانندگان خواست پیش از هرگونه تغییر یا نصب تجهیزات نوری روی خودرو، از مجاز بودن آن اطمینان حاصل کنند و افزود: همکاری و گزارشهای مردمی نقش مهمی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جادهها دارد.
سرهنگ مولوی تصریح کرد: پلیس راه استان اصفهان با قاطعیت و در چارچوب قانون همچنان با خودروهای دارای چراغهای غیر استاندارد برخورد کرده و این طرح تا دستیابی به کاهش محسوس تخلفات نوری ادامه خواهد داشت.
