مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چراغ‌های زنون که این روزها استفاده از آن‌ها در برخی خودروها رایج شده، به دلیل ولتاژ بسیار بالا و شدت نور زیاد، می‌تواند در کسری از ثانیه باعث کور شدن موقت راننده مقابل شود و خطر بروز تصادفات را به‌شدت افزایش دهد.

وی افزود: برابر ماده ۱۵۱ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی و بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس موظف است با این‌گونه موارد به‌صورت جدی برخورد کند و اعمال قانون را در دستور کار قرار دهد.

جعفری تصریح کرد: برخورد با خودروهایی که از چراغ‌های زنون استفاده می‌کنند، هم به‌صورت محسوس و نامحسوس و هم چهره‌به‌چهره در پاسگاه‌های پلیس‌راه استان انجام می‌شود. همچنین مرکز مانیتورینگ پلیس نیز از طریق پایش تصویری این تخلفات را رصد می‌کند.

وی ادامه داد: جریمه تعیین‌شده برای استفاده از چراغ‌های زنون مبلغ ۱۵۰ هزار تومان است و خودرو متخلف تا زمان رفع تخلف و حذف چراغ‌های غیرمجاز در مقابل یگان پلیس‌راه متوقف خواهد شد.

رئیس پلیس‌راه استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد، علاوه بر تخلف، تهدیدی جدی برای ایمنی ترافیک محسوب می‌شود و انتظار می‌رود رانندگان با رعایت مقررات، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.