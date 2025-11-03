خبرگزاری مهر، گروه استانها- مختار رحیمی: بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، در بسیاری از خیابانهای شرق هرمزگان و شهرستانهای سیریک، میناب و جاسک، خودروهایی با چراغهای زنون و نورهای بسیار شدید به چشم میخورند؛ چراغهایی که در برخی موارد باعث کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال بروز تصادف در شب میشوند.
اما از سوی دیگر، برخی صاحبان خودروها معتقدند که چراغهای زنون به دلیل نوردهی بالا، ایمنی رانندگی در جادههای تاریک را افزایش میدهند.
افزایش استفاده از چراغهای زنون در خودروهای شرق هرمزگان، در حالی که از سوی برخی رانندگان به عنوان یک مزیت در دید شبانه شناخته میشود، به گفته کارشناسان و پلیس راهور میتواند عاملی برای افزایش تصادفات شبانه باشد.
به نظر میرسد اجرای دقیق قوانین و فرهنگسازی عمومی، تنها راه کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده نوظهور در جادههای استان و بخصوص در شرق هرمزگان است.
یکی از رانندگان تاکسی در جاده برونشهری میناب - سیریک در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: چراغهای زنون وقتی از روبهرو میآیند، چشم را کور میکنند، طوری که چند بار نزدیک بود به خاطر نور زیاد آنها تصادف کنم.
گلایه رانندگان از چراغهای زنون در محور میناب – سیریک و خطر افزایش تصادفات در شب
احمد حسینی یکی از رانندگان تاکسی در محور برونشهری میناب – سیریک، با ابراز نگرانی از شدت نور چراغهای زنون برخی خودروها، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چراغهای زنون وقتی از روبهرو میآیند، چشم را برای لحظاتی کور میکنند و دید راننده را بهطور کامل از بین میبرند.
حسینی با بیان اینکه، نور زیاد این چراغها دید رانندگان مقابل را مختل کرده و احتمال بروز تصادف را افزایش میدهد بیان کرد: شدت نور این چراغها در جادههای تاریک برونشهری بهقدری زیاد است که چندینبار بهدلیل کاهش دید، نزدیک بود دچار سانحه شوم.
این راننده خواستار برخورد پلیس راه با خودروهایی شد که از چراغهای غیراستاندارد استفاده میکنند و گفت: استفاده از چراغهای زنون نهتنها برای راننده مقابل خطرناک است بلکه امنیت جاده را برای همه خودروها به خطر میاندازد.
نظر متفاوت یک راننده جوان: چراغهای زنون در جادههای تاریک دید را بهتر میکنند
در حالیکه برخی رانندگان از شدت نور چراغهای زنون گلایه دارند، یک راننده جوان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در جادههای کمنور و پر از شترهای سرگردان شرق استان، استفاده از چراغ زنون باعث افزایش دید راننده و تشخیص زودتر موانع میشود.
وی افزود: در بسیاری از جادههای شرق استان هرمزگان، روشنایی کافی وجود ندارد و چراغهای معمولی بهخوبی مسیر را روشن نمیکنند. در چنین شرایطی، چراغ زنون دید راننده را بهتر میکند و باعث میشود موانع و پیچهای جاده زودتر دیده شوند.
این راننده افزود: البته استفاده از این چراغها باید با تنظیم مناسب نور همراه باشد تا رانندگان مقابل دچار خیرگی نشوند، اما در کل، اگر درست استفاده شوند، میتوانند به افزایش ایمنی کمک کنند.
پلیس: چراغهای زنون عامل افزایش تصادفات شبانه در میناب
رئیس پلیس راهور شهرستان میناب، با اذعان به اینکه، طرح ویژه برخورد با خودروهای دارای چراغ زنون و نورهای غیرمجاز آغاز شده، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده از این چراغها علاوه بر ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان، عامل بروز بخشی از تصادفات شبانه در معابر شهری و جادهای است.
سرهنگ محمدمهدی جرینی، رئیس پلیس راهور میناب گفت: در ماههای اخیر استفاده از چراغهای زنون در خودروهای شخصی و نیمهسنگین در شهرستان میناب افزایش چشمگیری یافته است.
وی بیان کرد: پلیس راهور میناب در ماههای گذشته چندین مرحله طرح نظارتی و برخورد با خودروهایی که از چراغهای زنون یا نورهای تغییر یافته غیرمجاز استفاده میکنند را اجرا کرده است، در این طرحها تعداد قابل توجهی خودرو متخلف شناسایی، اعمال قانون و برخی نیز به پارکینگ منتقل شدهاند که بعد از استاندارد کردن چراغها رفع توقیف از آنها صورت گرفته است.
وی افزود: چراغهای زنون غیرمجاز باعث کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال بروز تصادف در شب میشود بر همین مبنا از شهروندان درخواست داریم که از نصب چراغهای پرنور و غیراستاندارد بر روی خودروهای خود خودداری کنند.
سرهنگ جرینی همچنین اعلام کرد: در راستای افزایش ایمنی ترافیک، مأموران پلیس به صورت مستمر در معابر شهری و محورهای منتهی به میناب حضور دارند و خودروهای دارای تغییرات غیرمجاز در سیستم روشنایی را متوقف خواهند کرد.
وی ادامه داد: چراغهای زنون کارخانهای که بر اساس استاندارد نصب میشوند، مشکلی برای رانندگی ندارند، اما متأسفانه بسیاری از رانندگان سیستم نور خودرو را در تعمیرگاهها تغییر داده و از چراغهای پرقدرت غیراستاندارد استفاده میکنند. این موضوع باعث خیرگی رانندگان مقابل و افزایش احتمال بروز تصادف میشود.
سرهنگ جرینی عنوان کرد: پلیس با خودروهایی که از چراغهای غیرمجاز یا تغییر دادهشده استفاده میکنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد و این خودروها در صورت تکرار تخلف به پارکینگ منتقل میشوند.
وی تأکید کرد: شدت بالای نور زنون، بهویژه در جادههای تاریک، موجب کاهش تمرکز رانندگان مقابل و در مواردی از دست رفتن موقت دید میشود که میتواند در کسری از ثانیه به وقوع حادثه منجر گردد.
سرهنگ جرینی گفت: افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات این نوع چراغها و نظارت مستمر پلیس میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفات شبانه داشته.
وی ادامه داد: آگاهسازی رانندگان از طریق رسانهها و همکاری شهروندان میتواند نقش مهمی در کاهش استفاده از چراغهای زنون و در نتیجه کاهش تصادفات شبانه داشته باشد.
به گفته کارشناسان و مسئولان پلیس راه، استفاده نادرست از چراغهای زنون نه تنها موجب آزار رانندگان در مسیرهای شهری و بینشهری میشود، بلکه با ایجاد خیرگی و اختلال در دید، به عاملی برای افزایش تصادفات شبانه در شرق هرمزگان تبدیل شده است.
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